Bestelwagens op waterstof: 3 voordelen en 3 nadelen

Nieuws

Elektrische bestelwagens rukken op, maar waterstof als brandstof borrelt steeds vaker boven in toekomstvisies. Is dit een haalbare optie of een hype die over een tijdje uitdooft? We kijken naar de feiten, de voordelen en de uitdagingen/nadelen.

Waarom waterstof?

Waterstofvoertuigen werken op brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit. Het grote voordeel? Geen schadelijke uitstoot, alleen waterdamp. Daarnaast gaat het tanken van waterstof veel sneller dan het opladen van een elektrische bestelwagen: binnen een paar minuten ben je weer op weg voor zo’n 400 kilometer. En dat is voor ondernemers met een strakke planning natuurlijk een groot pluspunt.

3 voordelen van bestelwagens op waterstof

Snel tanken – een volle tank binnen 5 minuten, terwijl opladen 30 minuten tot enkele uren duurt. Geen zware batterijen – hierdoor blijft meer laadvermogen over voor goederen, belangrijk voor transportbedrijven. Schoon en duurzaam – geen CO2-uitstoot en een groene brandstof, mits geproduceerd met hernieuwbare energie. En hierdoor welkom in zero-emissiezones.

Als eerste onze gratis bedrijfswagennieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan alvast in:

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

3 nadelen van bestelwagens op waterstof

Voordat we kunnen overstappen op bestelwagens op waterstof, zijn er nog wat obstakels te overwinnen:

Infrastructuur – er zijn nog maar weinig waterstoftankstations: volgens de Waterstofguide veertien op dit moment. Dus als je niet in de buurt van een station woont, wordt tanken een uitdaging. Productie van waterstof – waterstof maken kost energie. Als dat gebeurt met fossiele brandstoffen, is het voordeel voor het milieu beperkt. Kosten – waterstofbusjes zijn nog schaars en duurder in aanschaf. Waterstof zelf is vooralsnog nog prijzig.

Waterstof vs. elektrisch: wie wint?

Het lijkt erop dat elektrische bestelwagens voorlopig de norm blijven, zeker voor stadsverkeer en korte ritten. Maar voor lange afstanden en zwaar transport heeft waterstof absoluut potentie. Grote automerken zoals Toyota, Renault en Opel investeren fors in waterstoftechnologie.

Heeft waterstof toekomst?

Waterstof is zeker geen hype, maar een directe vervanger van diesel zal het niet op korte termijn worden. Toch zien we steeds meer ontwikkelingen en is het vooral interessant voor bedrijven die grote afstanden moeten afleggen en snel willen tanken.

Is waterstof de toekomst? Misschien. Er zijn nog wat hobbels te nemen. Aan de andere kant leek elektrisch vervoer vijf jaar geleden nog heel ver weg, met actieradiussen die amper de 100 kilometer aantikten. Maar ondertussen is het een serieuze optie geworden.