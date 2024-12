Deze wagentjes van Suzuki ruimen ook sneeuw en bezorgen pakketjes

Nieuws

Suzuki laat zijn innovatieve kant zien op de elektronicabeurs CES 2025 in Las Vegas: elektrische rolstoelen die niet alleen mensen vervoeren, maar ook sneeuw ruimen en pakketjes bezorgen!

Tijdens CES 2025, van 7 tot en met 10 januari, benadrukt Suzuki de kracht van compactheid – een kernwaarde van het merk sinds de oprichting van de auto-tak in 1954. Denk aan iconische kleine modellen zoals de Alto, Swift en de wel heel bijzondere Suzuki X-90, zie de rechter foto.

Innovatie voor ondernemers van de toekomst

Ondernemers konden in de jaren tachtig met een kleine bus op pad, de Suzuki Carry van nog geen 3700 mm lang. Een bedrijfswagentje dat nog steeds leverbaar is, met name in Azië. Om het bedrijfsleven ook in de toekomst van dienst te zijn met compacte oplossingen, kijkt Suzuki verder dan traditionele voertuigen en zet het vol in op innovatie. Een voorbeeld is het Versatile micro e-Mobility-platform, gebaseerd op rolstoeltechniek.

Robots ruimen sneeuw en bezorgen pakketjes

Dit platform vormt de basis voor futuristische robotvoertuigen, zoals de Snow Removal Drone V3 en de LM-A, een geavanceerde bezorgrobot. Vooral de LM-A biedt nieuwe mogelijkheden voor stadsdistributie: hij werkt volledig autonoom en is ideaal voor het duurzaam bezorgen van pakketjes in drukke stedelijke gebieden.



Industrie en openbaar vervoer hoeven geen chauffeurs meer te zoeken

Ook in industriële omgevingen maakt Suzuki indruk. De Generation 6 Blanc Robot neemt logistieke taken over zonder menselijke chauffeur. En met partners zoals Glydways onderzoekt Suzuki zelfs oplossingen voor duurzaam on-demand stadsvervoer, van minibussen tot bestelwagens.

Komen de robotbezorgers ook naar Nederland?

De toekomst is volgens Suzuki compact, praktisch en duurzaam. Of de slimme innovaties ook in Nederland beschikbaar komen, is echter nog niet bekend. Mogelijk volgt meer nieuws na CES 2025.