Online bestellen is niet slechter voor het milieu dan zelf winkelen

Nieuws

In december rijden koeriers zich suf om onze bestellingen af te leveren. Hoewel deze voertuigen vaak niet elektrisch zijn, hoeven consumenten zich volgens professor Hans Quak geen zorgen te maken over bezorgschaamte.

Bezorging duurzamer dan je denkt

Veel mensen denken dat online bestellen slechter is voor het milieu dan zelf winkelen, maar dat is een misverstand. Onderzoek van Hans Quak, professor Smart Cities and Logistics aan Breda University of Applied Sciences, toont aan dat het bezorgsysteem efficiënter en duurzamer is dan vaak gedacht. Volgens Quak is de impact van massale bezorging vaak lager dan wanneer iedereen individueel naar de winkels rijdt.

Irritatie door vertraging? Het ligt aan de communicatie

Verhalen over vertraagde bezorgingen door personeelstekort of inefficiënte routes zijn vaak een bron van frustratie. Volgens Quak ligt het probleem echter niet zozeer bij de vertraging zelf, maar bij slechte communicatie. “Onjuiste informatie over levertijden schaadt onnodig de reputatie van de bezorgbranche,” aldus de professor.

Zo kun je zelf bijdragen aan duurzamere bezorging

Consumenten kunnen eenvoudig helpen om de impact van bezorging te verminderen. Een paar tips van professor Quak:

Kies voor een afhaalpunt: hiermee verlaag je de druk op de logistieke keten.

Ga te voet of op de fiets: een wandeling of fietstocht naar een lokaal afhaalpunt is niet alleen duurzaam, maar ook gezond.

Tips voor webshops: verbeter communicatie en transparantie

Ook online winkels kunnen bijdragen aan een betere bezorgervaring én een lagere milieu-impact. Quak adviseert:

Geef inzicht in de milieu-impact van keuzes: informeer klanten over het verschil tussen thuisbezorgen en ophalen bij een afhaalpunt.

Pas tarieven aan: moedig duurzamere keuzes aan door prijsverschillen te introduceren tussen verschillende bezorgopties.

Conclusie: bestel gerust online

Bezorgschaamte is nergens voor nodig, zolang we met zijn allen bewustere keuzes maken. Door kleine aanpassingen in ons bestelgedrag, zoals kiezen voor een afhaalpunt, dragen we bij aan een duurzamer en efficiënter bezorgsysteem. Zo kunnen we tijdens de feestdagen zorgeloos genieten van onze cadeaus.