Duitse bedrijfswagen zelf importeren: zo doe je dat in vijf stappen

Een gebruikte Duitse bedrijfswagen importeren kan goed zijn voor je portemonnee, mits je je zaken goed aanpakt. Maar heb je een bus gevonden, dan is importeren niet moeilijk. Goed plannen is misschien wel de belangrijkste factor. Dit is hoe je het doet, in vijf stappen.

1. Bus importeren naar Nederland: hoe doe je dat?



Voor de import kun je een gespecialiseerd importbedrijf inschakelen. Je bespaart echter geld door het zelf te doen. Dat kan met een aanhanger. Of je rijdt de bus zelf terug. Dan zijn er wel wat haken en ogen. In Duitsland wordt het kenteken verwijderd en heb je een tijdelijk kenteken nodig om naar de grens te rijden. Met dat zogenaamde ‘kurzzeitkennzeichen’ – ca. 40 euro exclusief verzekeringskosten, maximaal 5 dagen geldig, je verkoper kan je ermee helpen – mag je niet in Nederland rijden.

2. Goed plannen: vraag een eendagskenteken aan bij de RDW

Om na de grens verder te kunnen, heb je een eendagskenteken nodig. Dit vraag je aan bij de RDW waar je naar toe moet om je auto te laten keuren voor een Nederlands kenteken. Op dit moment komen je planningscapaciteiten goed van pas, want, zoals uit de naam blijkt, is dit kenteken maar een dag geldig. Het kan alleen worden aangevraagd voor de dag waarop je de keuring bij de RDW hebt gepland. Ophalen van de bus in Duitsland en keuring moeten dus op elkaar aansluiten.

3. Afspraak maken voor RDW-keuring met je geïmporteerde bus

Als je een eendagskenteken nodig hebt, moet je dus voor je de bus gaat ophalen een afspraak maken bij RDW voor een keuring. Neem je de bus mee op een trailer en staat hij niet op de openbare weg om de keuring af te wachten, dan heb je vanzelfsprekend meer flexibiliteit. De afspraak maak je op de hierboven al aangegeven RDW-website, met DigiD of eHerkenning.

4. Zorg dat alle papieren in orde zijn voor de importkeuring

Bij de koop is het van belang dat je alle benodigde papieren meekrijgt, inclusief een officiële rekening. RDW controleert of alle papieren in orde zijn en schrijft het kenteken dan in in het Nederlands kentekenregister. Het is geen technische keuring. Na inschrijving moet je alle kosten betalen en laten zien dat je minimaal een WA-verzekering hebt. Binnen 5 werkdagen volgt het kentekenbewijs en kun je kentekenplaten laten drukken.

5. Even checken: hoe zit het met de apk-keuring van je importbus?

Als er nog een apk-keuring op de bus zit, wordt deze door de RDW overgenomen. Mits dit aantoonbaar is door middel van keuringspapieren. Zit er geen apk op, dan kan dit meteen geregeld worden bij de RDW tijdens de keuring. Anders moet dit gebeuren op het moment dat je het kenteken ontvangt.

Reken je niet meteen rijk: bpm betalen hoort er bij

Houd er rekening mee dat je voor een bus op brandstof - tot maximaal vijf jaar oud - alsnog bpm moet betalen. Ook al rijd je op grijs kenteken. Hoeveel dit is, is onder andere afhankelijk van leeftijd, catalogusprijs en brandstof. Reken je dus niet meteen rijk wanneer je een goedkope Duitse bus vindt. Check daarom eerst deze pagina van de Belastingdienst over bpm-afdracht.