Audi heeft ineens de smaak te pakken met zijn RS-modellen. De Audi RS 7 Sportback kreeg een Performance-versie, die 30 pk meer levert, en dat voor een relatief bescheiden meerprijs.

Het probleem van sportieve Audi-modellen was altijd: prima auto's, indrukwekkende techniek, maar weinig emoties. In Neckarsulm, waar Audi's sportieve divisie is gehuisvest, hebben ze daar iets aan gedaan. Het belangrijkste technische nieuws van de RS 7 Sportback Performance is dat het vermogen steeg van 600 naar 630 pk. Dankzij een grotere turbo en een verhoging van de laaddruk van 2,4 naar 2,6 bar heeft de vierliter V8 niet alleen 30 pk meer vermogen, maar ook 50 Nm meer koppel. Met de aanpassingen gaat de sprint naar 100 km/h nu 0,2 seconde sneller; het duurt 3,4 in plaats van 3,6 seconden.

Als het hierbij gebleven was, had je weinig verschil gemerkt met de gewone RS 7. Gelukkig hebben de experts ook op andere onderdelen aanpassingen gedaan. Zo heeft de Performance-versie een nieuw mechanisch centraal sperdifferentieel en werden de schakeltijden van de achttraps automaat verkort. De nieuwe optionele 22-inch velgen zijn vijf kilo lichter dan de 22-inch aluminium velgen op de gewone RS 7 Sportback. Continental ontwierp speciale banden, die zijn toegespitst op hoge bochtsnelheden en betere remprestaties.



RS Dynamic Pakket Plus



Als je wilt, kun je er nog een schepje bovenop doen met het RS Dynamic Pakket Plus, waarbij keramische remmen worden gemonteerd en de topsnelheid stijgt naar 305 km/h. Wil je er nog een sportief schepje bovenop, dan vink je ook het RS-sportonderstel Plus aan. De luchtvering wordt vervangen door een sportiever onderstel, waarbij ook nog voldoende ruimte is overgelaten voor comfort. Dat zegt Audi althans zelf, wij ervaren het toch anders. Hoewel je de schokdempers op drie manieren kunt instellen, blijft de afstemming eigenlijk altijd stevig. Ook de optionele 22-inch wielen in formaat 285/30 zijn natuurlijk niet comfortverhogend. Als het wegdek van slechte kwaliteit is, dringen zelfs trillingen door tot in het dashboard.



Het extra vermogen lijkt voelbaar, maar dit is subjectief. Echt voluit gaan is lastig, als op elke hoek van de straat een sheriff staat. Het gekke is namelijk dat Audi voor Californië koos om de RS 7 Sportback Performance uit te proberen, in het gebied rondom Napa Valley. Daar gelden strenge snelheidsregels.

Vanaf 3500 toeren is de achtcilinder in zijn element, dan kun je als bestuurder optimaal gebruikmaken van het maximale koppel van 850 Nm (beschikbaar vanaf 2300 tpm) en doet de druk van de turbo's de rest. Dan wordt de ruim vijf meter lange RS 7 meer een sportwagen dan een reislimousine. De nieuwe banden zorgen samen met de Quattro-aandrijving voor heel veel grip, ook op hoge snelheden. Het geluid van de achtcilinder is duidelijk hoorbaar, dat wil je ook bij de meest sportieve modellen. Bovendien bespaarde Audi en passant acht kilo door veel isolerend materiaal weg te laten. Toch wordt het motorgeluid niet té doordringend, daarvoor blijft het karakter van de RS 7 Sportback Performance te voornaam. Als sportieve speldenprik hoor je af en toe wel wat wild geraas uit de uitlaatpijpen.



Audi RS 7 Sportback Performance prijs

De meerprijs van de Performance-versie ten opzichte van de gewone RS 7 Sportback is ruim 7000 euro. Daarvoor krijg je een verhoging van de topsnelheid naar 280 km/h, vierwielbesturing en een sportdifferentieel aan de achteras. Maar de prijslijst staat bol van zaken die het leven in de RS 7 Sportback Performance nog aangenamer maken, of waarmee je de auto aan je individuele sportieve wensen kunt aanpassen. Helaas is de Nederlandse overheid niet gediend van al te sportieve auto's, de prijs van de RS 7 Performance is 216.808 euro (gewone RS 7 Sportback: 209.537 euro). Als je deze ergernis hebt overwonnen, blijft er nog eentje over. De bediening van de RS 7 is te complex.



Conclusie

Wat het nut van dit soort auto's is? Daarover denk je niet na als je in een RS 7 Performance stapt. Wat we ons wél afvragen, is waarom je de basisversie met 600 pk nog zou nemen. Waarschijnlijk betalen de meeste geïnteresseerden achteloos de meerprijs. Voor 7271 euro extra heb je een veel sportievere auto, waarbij comfort nooit helemaal uit het oog wordt verloren.