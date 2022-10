Nio ET7 (2022): 3 voordelen, 3 nadelen

Nio durft: met de dure ET7 gaat het Chinese merk de strijd aan met BMW, Mercedes en Porsche. De prijs is hoog, de geboden kwaliteit ook, maar niet alles aan de elektrische Nio ET7 is koek en ei …

Nederland, Denemarken, Duitsland en Zweden krijgen er een nieuw merk bij, België volgt zeer binnenkort. Nio – jawel, Chinees en jawel, elektrisch – komt eraan. Eerst met de ET7, later met de kleinere ET5 en de suv EL7. Wat zijn de voor- en nadelen van de Nio ET7?



Voordeel 1: rijdt als een Mercedes

Nio is ambitieus. De ET7 is een concurrent voor de duurste elektrische auto’s die op dit moment te koop zijn, zoals de Tesla Model S of Mercedes EQE. Je moet maar durven, als Chinese niewkomer.

Maar het moet gezegd: de auto oogt en rijdt bijzonder volwassen. De ET7 is ruim, snel (0-100 in 3,8 s) en stil, en als de logo’s afgeplakt zouden zijn, waan je je daadwerkelijk in iets groots en Duits.

Wat betreft rijbereik zet Nio geen nieuwe normen. De actieradius met de 75 kWh-batterij is gemiddeld, je komt 445 kilometer ver. De 100 kWh-accu haalt 580 kilometer.

Voordeel 2: bits, chips, lidar, megapixels …

William Li, de man die Nio in 2014 oprichtte, komt uit de techwereld. De Nio is dan ook eerder een brok techniek waar een auto omheen is gebouwd, dan andersom.. De auto zit van onder tot boven vol met software, camera’s en sensoren voor kunstmatige intelligentie, autonoom rijden en laadtechniek. Bijna alles werd in eigen huis ontwikkeld. Nio is er trots op en de camera’s kregen dan ook een opvallende plek: goed zichtbaar op het dak, boven de voorruit. Iedereen mag zien hoe state-of-the-art de Nio ET7 is.



Nio trakteert ons op een primeur: het blaast het batterij-wisselstation (na een mislukte poging van Renault) nieuw leven in. Je ruilt je lege batterij volautomatisch in voor een volle en kunt weer doorrijden. Het klusje neemt vijf minuten in beslag. In de toekomst is het zelfs mogelijk om tijdelijk een groter batterijpakket te laten installeren, bijvoorbeeld voor vakantieritten.



Of het gaat werken, moet de toekomst uitwijzen, maar Nio is wel het enige merk dat dit aanbiedt. In Nederland staat vooralsnog één zo’n wisselstation gepland, in de buurt van Amsterdam.



Voordeel 3: smaakvolle inrichting



We laten de Jan des Bouvrie in ons los als we het interieur inspecteren. Nio ziet de auto als tweede woonkamer en dan kun je het maar beter huiselijk inrichten. Dat deden ze prima. We tellen drie knoppen op het dashboard, voor het alarm, de rijprogramma’s en de portiervergrendeling. Het geheel is gewoon mooi. Het vrijstaande scherm op de middentunnel, het smaakvolle hout dat niet te overdadig is toegepast, de haarscherpe beeldschermen. Gewoon mooi.



Gaat Nio het redden in Nederland?

Nadeel 1: Nio ET7 kopen? Kan niet

Jazeker, er is een vanafprijs van ruim 83.000 euro voor de Nio ET7 met 75 kWh-batterij, en van 92.000 euro met het pakket van 100 kWh. Maar dat is alleen een fiscale prijs; een prijs die eigenlijk alleen op papier bestaat.

Wil je toch een Nio ET7, dan moet je hem (private) leasen. Of kiezen voor subscription, zoals Nio hip probeert te zeggen. En dat kost je een flinke duit: 1299 euro per maand als je kiest voor een looptijd van drie jaar en 15.000 jaarlijkse kilometers. Kom je daarboven, dan levert je dat een boete op. Let wel: je krijgt niet eens het grote accupakket, maar moet het doen met de 75 kWh-batterij.

De grote vraag is of mensen bereid zijn om dit soort bedragen op te hoesten, als je daarvoor ook bij de grote Duitse merken terechtkunt … Gokje? Wij vrezen van niet.



Nadeel 2: iemand op het dashboard staart je aan

Nio-oprichter William Li vond het vreemd dat je bij de spraakbediening van auto's in het luchtledige praat. Is het niet veel logischer als je een ‘mens’ op de middenconsole parkeert? En dus maken we kennis met Nomi, die met haar ogen knippert en zich toedraait naar degene die iets aan haar vraagt. Nomi is minder geavanceerd dan de Google Assistant, maar vertelt je alles over de basisfeatures van de auto. Alleen die stem … die is te hoog (“Hi theeeeeere!”) dus behoorlijk irritant. Je zou willen dat ze virtueel gaat kettingroken, zodat haar stem doorleefder wordt. Maar in het kader van ‘het kan altijd erger’: gelukkig is Gideon van Meijeren niet gevraagd om zijn stem uit te lenen ...

Nio werkt bovendien aan een ‘onzichtbare’ spraakassistent zonder knipperende ogen.



Nadeel 3: iets meer knoppen waren wenselijk

Wat is dat toch met automerken tegenwoordig, dat ze de simpelste knoppen vervangen door omfloerste oplossingen? Als je de spiegels wilt verstellen, kan dat bij de ET7 niet met een knopje op het portier. Je moet eerst in het multimediasysteem graven, en als je de juiste feature gevonden en geactiveerd hebt, via knoppen op het stuur de spiegels verstellen. Dat zijn twee bewegingen te veel.