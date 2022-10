Sneu hè, voor die Russische miljardairs ... Als ze niet van een balkon vallen, worden hun super­jachten wel in beslag genomen. Als de aankoop van een troost-Rolls of compensatie-Ferrari er even niet in zit, is een Fiat 500X Yacht Club Capri Cabrio een betaalbaar alternatief.

Elk nadeel heeft zijn voordeel, ook bij de Fiat 500X. De Italiaanse crossover is niet de jongste meer en dat merk je. Onder meer aan het kleine infotainmentscherm en het gebrek aan moderne veiligheidssystemen. Om een en ander te compenseren, komt Fiat met een aantal extra dik aangeklede 'special editions', zoals deze 500X Yacht Club Capri Cabrio.

Het laatste deel van die mondvol moet je niet al te letterlijk nemen. De Fiat 500X Yacht Club Capri Cabrio heeft weliswaar een stoffen roldak, maar de B- en C-stijlen blijven recht overeind staan. Toch is de auto uniek in zijn soort, want we kennen geen andere compacte suv met roldak. Voor een échte cabriolet in dit segment, kun je alleen terecht bij de Volkswagen T-Roc Cabrio.

Exclusief sfeertje Fiat 500X Yacht Club Capri

Deze gelimiteerde versie van de Fiat 500X ontleent zijn naam aan een exclusieve bootclub op Capri, een Italiaans jetset-eiland voor de kust van Napels. Het logo van de club zie je terug in badges op de B-stijl en de achterklep. Je kunt de auto in elke kleur bestellen die je wilt, zolang het maar Blu Venezia is. Die sluit mooi aan bij de officiële kleur van de Yacht Club Capri en de befaamde Grotta Azzurra (Blauwe Grot) van het eiland. Ook in de tweekleurige lichtmetalen wielen vind je dat chique blauw terug.

Vanbinnen zorgen de crèmewit leren stoelen met blauwe biezen voor een exclusief sfeertje. Het donkere houtmotief van het dashboard doet er nog een schepje bovenop. Het doet denken aan de iconische mahoniehouten Aquarama-speedboten van Riva, afkomstig uit Noord-Italië. Nuccio Lamborghini was er dol op. Niet voor niets zijn er enkele Aquarama’s geleverd met een V12 van Lamborghini in de machinekamer.

Welke motor heeft de Fiat 500X (2022)?



Zo ver is Fiat niet gegaan om teleurgestelde Russische miljardairs weer vrolijk te stemmen. Als je de startknop van de 500X indrukt, klinkt hij meer als een fluistersloep die door een Giethoorns grachtje sukkelt dan als een Riva die met 90 km/h over het Iseomeer knalt. Want net als alle andere 500’s X, kun je de Yacht Club Capri Cabrio uitsluitend bestellen met een en dezelfde mild-hybrid aandrijflijn.



Die kennen we onder meer van de Alfa Romeo Tonale. Hierin werken een 130 pk sterke 1,5-liter viercilinder motor en een klein elektromotortje samen. Dat betekent dat de Fiat 500X Yacht Club Capri vanuit stilstand altijd op de kleine elektromotor wegrijdt. Zolang je niet boven de 30 km/h komt, kun je 's ochtends vroeg geruisloos je woonwijk uit sluipen. Totdat de elektrische actieradius van 3 kilometer wordt overschreden.



Cabrio-ervaring 500X Yacht Club Capri



Wanneer we onze teleurstelling over de ontbrekende twaalfcilinder Lamborghini-­motor hebben verwerkt, besluiten we met volle teugen van la dolce vita te genieten. Het is mooi weer, dus het roldak gaat open. Als we ook alle zijruiten laten zakken en onze fantasie de vrije loop geven, dan biedt de 500X inderdaad een vleugje cabrio-ervaring.



Spraakverwarring binnen de aandrijflijn



Tijdens de testrit tracht een typisch Hollandse file onze mediterrane levensvreugde te vergallen en slaagt daar inderdaad even in. Want in stop-and-go-verkeer, lijken de achttraps transmissie en de motor elkaar niet altijd goed te verstaan. Zelfs niet als we ramen én dak dichtdoen. De aandrijflijn reageert traag en soms schokkerig op wisselingen in de gaspedaalstand.



Het kleine navigatiescherm slaagt er niet in om de vrolijke stemming terug te brengen, want door de priegelige lettertoetsen is het lastig om snel een alternatieve route te kiezen. Wanneer we die uiteindelijk gevonden ­hebben, drukken we het gaspedaal diep in, en spurt de 500X met een stoere viercilinderronk vlot de instructies van het navigatiesysteem achterna. Van 0 naar 100 km/h kost 9,6 seconden, de topsnelheid van 194 km/h is vooral van theoretisch belang.



Prijs Fiat 500X Yacht Club Capri Cabrio



Op constante snelheid en over strak asfalt rijdt de 500X gewoon prima. Dan geniet je volop van het fraaie interieur en het open dak. Dat het niet de ruimste, zuinigste of goedkoopste midi-suv is, ben je dan snel vergeten. Zeker als ze net je superjacht aan de ketting hebben gelegd en je banktegoeden hebben bevroren. En dan maar hopen dat je die 39.990 euro nog kunt vinden die je ooit in een aantal babushka-poppetjes had verstopt. Want dat vraagt de Fiat-dealer ervoor. Goedkoop is anders, maar gelukkig zijn de benzinekosten goed in de hand te houden. Het WLTP-verbruik bedraagt 5,6 l/100 km (1 op 17,9).

Vind je 40 mille ineens wel een erg grote klap geld? Misschien is private lease van een Fiat 500X dan een optie.