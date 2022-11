5 redenen waarom jouw aanvraag voor een autoverzekering wordt afgewezen

Als de aanvraag voor een autoverzekering geweigerd wordt, is dat natuurlijk erg vervelend. Je mag zonder autoverzekering namelijk niet de weg op. In dit artikel lees je om welke redenen de aanvraag voor een autoverzekering afgewezen kan worden en wat je ertegen kunt doen.

Risicoanalyse

Er geldt geen acceptatieplicht als je een verzekering wilt afsluiten. Verzekeraars kunnen je dus weigeren als klant. Er wordt naar verschillende factoren gekeken als je een autoverzekering gaat afsluiten. Bijvoorbeeld je leeftijd, schadeverleden en eventuele wanbetaling. Bij het beoordelen van nieuwe klanten maakt de verzekeraar gebruik van het Centraal Informatie Systeem (CIS). Dit is een landelijke databank waar verzekeraars belangrijke verzekeringsgegevens kunnen checken. Bijvoorbeeld fraudegevallen, het aantal schades dat je hebt geclaimd of wanbetaling. Krijg je een CIS-registratie? Dan is het lastig om in de toekomst nog een verzekering af te sluiten.

1. Wanbetaling

Wanbetaling is de meest voorkomende reden waarom de autoverzekering geweigerd wordt. Dat betekent dat je verzekeringspremies veel te laat of überhaupt niet hebt betaald. Het gaat hierbij niet om een enkel geval, maar om herhaaldelijk verzuim van betalen.

2. Te veel schades geclaimd

Een volgende, veelvoorkomende reden is een negatief schadeverleden. Als je een schade claimt op de autoverzekering, dan vervallen automatisch vijf van jouw opgebouwde schadevrije jaren. Wanneer je een nieuwe autoverzekering aanvraagt, kunnen verzekeraars zien hoeveel schades je hebt geclaimd. Heb je vaker schades geclaimd? Dan is de kans aanwezig dat je geweigerd wordt.

3. Fraude

Ook fraude is één van de redenen om een verzekeringsaanvraag te weigeren. Denk hierbij aan het opgeven van diefstal van spullen bij een auto-inbraak terwijl je de spullen zelf bent kwijtgeraakt. Ook het verzwijgen van informatie tijdens de verzekeringsaanvraag wordt als fraude gezien. Als de verzekeraar erachter komt dat je foutieve informatie hebt opgegeven, dan zal de verzekering beëindigd of geweigerd worden. Daarnaast wordt je geregistreerd als fraudeur bij het CIS.

4. Je leeftijd

Ook de leeftijd van de autobezitter kan een reden zijn voor het weigeren van een autoverzekering. Dit geldt niet alleen voor oudere, maar ook jonge bestuurders. Uit verschillende onderzoeken is namelijk gebleken dat zij vaker schade rijden. Hierdoor ben je meer risicovol voor de verzekeraar. Daarom krijg je te maken met een hoge premie of wordt de aanvraag zelfs geweigerd.

5. Rijverbod of rijontzegging

Als je een rijontzegging hebt gehad dan is het lastig om een autoverzekering af te sluiten. Hierbij wordt wel gekeken naar de reden van de rijontzegging. Zo wordt een vluchtmisdrijf je zwaarder aangerekend dan een snelheidsovertreding.