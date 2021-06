Marktplaats: wees snel als je een auto met deze geweldige Renault-vinding wilt!

De eerste twaalfcilinder motoren dateren uit het begin van de twintigste eeuw. Die lagen niet in auto’s, maar in race­boten en vliegtuigen. Wel was het autofabrikant Renault die in 1909 de eerste vliegtuig-V12 construeerde. Zeven jaar later liet het Amerikaanse prestige­merk Packard de V12 debuteren in een ­personenauto voor de openbare weg.



Perfecte balans

In de daarop volgende jaren nam het aantal auto’s met een V12-motor gestaag toe. Dat was deels het gevolg van een prestigestrijd binnen de auto-industrie. Een andere reden was de beroerde kwaliteit van de ­benzine. Kleine motoren met minder cilinders liepen slecht op die ouderwetse peut. Door hun perfecte balans en trillingsvrije loop hadden twaalfcilinders hier veel ­minder last van.



Fiat met V12

Na Packard was het nota bene Fiat dat een personenauto met een V12 presenteerde. Deze ‘Superfiat’ 520 haalde 90 pk uit een cilinder­inhoud van 6,8 liter. De Italiaanse limousine met V12 bleef wegens gebrek aan succes slechts twee jaar in ­productie (1921-1922). Toch waagden ook Daimler, Horch en Rolls-Royce zich aan de V12. In de VS waren het na Packard vooral Cadillac en Lincoln die naam maakten met hun twaalfcilinders. Door de ­economische crisis en de Tweede Wereld­oorlog kwam er snel een eind aan de twaalf­cilinder-elite. De meeste Amerikaanse merken gingen zich richten op het verbeteren van de V8.

Tweestrijd Ferrari en Lamborghini

De eerste naoorlogse V12 voor straatgebruik in Europa, werd gebouwd door een oud-­coureur van Alfa Romeo. Ene Enzo Ferrari ... In de Ferrari 166 Inter lag een V12 met een cilinderinhoud van slechts twee liter. Eén van de allereerste Ferrari-klanten was tractor­fabrikant Ferruccio Lamborghini. Maar hij was zó ontevreden over zijn Ferrari 166, dat-ie een eigen auto met V12 bouwde, de Lamborghini 350 GT. De strijd tussen de twee kemphanen zou nog jarenlang voortwoeden. Met veel mooie supercars als resultaat. Twee daarvan zie je hieronder.

'Gewone' merken met V12



In de jaren zeventig en tachtig waagden ook Jaguar, Mercedes en BMW zich aan de V12. Rond de eeuwwisseling kon je zelfs Volkswagens en Audi’s met een twaalfcilinder motor kopen. Inmiddels ontlenen veel ­merken hun status niet meer aan vette ­verbrandingsmotoren, maar aan het aantal EV’s dat ze bouwen. Kortom, dat is de bijl aan de wortel van de V12. Dus sla toe voordat het te laat is! Soms kan dat voor verrassend lage bedragen, al is de aanschafprijs natuurlijk maar een deel van het verhaal ...

Rolls-Royce Phantom - 2003 - 59.619 km - € 115.000

Na de Tweede Wereldoorlog moesten Rolls-Royce-eigenaren zich lang ‘behelpen’ met achtcilinders. Tot 1998, toen de Britten met Duitse hulp eindelijk weer over een V12 konden beschikken, net als vroeger. Ook vanbinnen oogt een Rolls-Royce-Phantom behoorlijk traditioneel, zeker als je hem vergelijkt met de nieuwe Rolls-Royce Ghost. Eerlijk gezegd vinden we de relatieve soberheid in deze achttien jaar oude Phantom chiquer. Geen overdosis aan oog­verblindend rappers-chroom en hiphop-wit leer. Nee, gewoon een ouderwetse bos wortel­notenhout voor je neus en crème­kleurige koeienhuid onder je billen. Het comfort van het lucht­geveerde onderstel is sprookjesachtig. Samen met de fossiele fluistering van de V12 biedt de Phantom je een rij­beleving die geen EV hem nadoet. En toch ... als je dit rijdende kasteel van 2500 kilo de sporen geeft, zit je in 5,9 tellen op de honderd. Een tikkeltje ordinair, maar wel lekker ...

BMW 760 Li - 2003 - 135390 km - € 11.500

Rolls-Royce beweerde in 2003 dat de Phantom maar 15 procent BMW-onderdelen had. Dat zie je nu nog terug in het prijs­verschil tussen de Phantom en de dikste BMW van destijds. Wat heet: deze BMW 760 Li kost een ­fractie van wat de Phantom hierboven moet opbrengen. ­Wellicht komt dat ook doordat deze generatie van de 7-serie de dikke Bangle-billen heeft. Niet iedereen kan het omstreden ontwerp van BMW’s toenmalige designchef waarderen. Daar komt bij dat de geavanceerde elektronica voor een omslachtige bediening en veel storingen zorgde. Zo verwierf deze 7-serie de twijfelachtige eretitel van onbetrouwbaarste BMW ooit. Los daarvan is de E65/E66 een fijne limo. Hij componeert luxe, comfort en sportieve rijeigenschappen tot een ongekende symfonie, die jij vanachter het stuur mag diri­geren. En dan maar hopen dat de eerste service­beurt je niet uit de Zevende Hemel ter aarde doet storten.

Ferrari 456 GTA - 1997 - 115.851 km - € 59.950

Met de Testarossa en de 512 dreigde Ferrari begin jaren 90 een tikje vulgair te worden. Gelukkig kwam het merk in 1992 ook weer met een tijdloos elegante Pininfarina-creatie: de Ferrari 456­ GT. Deze 2+2 is het ultieme bewijs dat je voor topprestaties niet allerlei ribbels, luchthappers en lamellen nodig hebt. Wat heet, de 5,5-liter V12 van de 456 buldert 442 pk bij elkaar, voldoende voor een honderd­sprint van 5,2 seconden en een top van 308 km/h (handbak). Dat levert deze beauty in 1992 het predicaat ‘snelste vierzitter ter wereld’ op. Ondanks zijn GT-karakter, kleeft de 456 ook bij 250-plus als een magneet aan het asfalt. Natuurlijk is het leuk om op de autobahn nieuwe BMW’s en Mercedessen te vernederen, maar dat is slechts bijzaak. Als 456 GT-rijder heb je namelijk niets te bewijzen; je rijdt Ferrari. Oftewel: elke keer als je op de auto toeloopt, heb je kriebels in de buik. En dan neem je plaats in het schitterende interieur en start je de V12 ... Dit is kunst!

Audi Q7 6.0 V12 TDI Quattro - 2010 - 139.972 km - € 44.995

Tegenwoordig zijn vooral compacte suv’tjes populair. In 2006 waren we nog dol op het serieus grote spul. Zelfs een red neck als de Hummer H3 had veel fans. Zij beschouwden de term ‘P.C. Hooft-tractor’ als geuzennaam en Audi liftte met de Audi Q7 graag mee op de tijdgeest. De auto is 5,06 meter lang en steekt 1,74 meter de lucht in. Aanvankelijk was de Audi Q7 alleen te koop met zes- en achtcilindermotoren. In 2009 presenteerde Audi de ultieme middelvinger naar boomknufffelaars en smaak­politieagenten: de Q7 met twaalf­cilinder dieselmotor. Hij is 500 pk en 1000 Nm sterk, en weegt 2,6 ton. Dan komen de keramische remschijven (optie) op deze auto goed van pas. De Audi Q7 blinkt uit in ruimte en comfort, maar hij schrijft ook af als een dolle. We vragen ons daarom af hoe reëel de vraagprijs van dit exemplaar is. En zelfs als je er 10 mille af krijgt, kun je je niet gelijk rijk ­rekenen. Check het wegenbelasting­tarief maar eens ...

Lamborghini Murciélago 6.2 V12 - 2003 - 66.818 km - € 149.500

Zeg ‘supercar’ en je ziet een auto als deze Lamborghini voor je: strakke lijnen zonder overbodige opsmuk, vleugeldeuren en intens gemeen kijkende koplampen. Er is weliswaar een flinke achter­vleugel aanwezig, maar die laat zich pas gelden wanneer dat echt nodig is. Kortom, het toppunt van Italiaans design, ware het niet dat de Lamborghini Murciélago getekend is door de Belg Luc Donckerwolke. En dan die motor ... Als je hem boos maakt, klinkt-ie als de V12 van Ferrari’s Formule 1-bolides uit 1995. Diep donker bij lage toerentallen en tijdens het terugschakelen, opzwepend jankend als de naald van de ­toerenteller de 8 aantikt. Er zijn tegenwoordig snellere auto’s, maar qua ­sensaties kunnen ze niet aan deze Lambo tippen. Het is bijvoorbeeld een van de laatste supercars waarbij je nog gewoon zelf met een massieve aluminium pook door de versnellingsbak hakt. Helaas blijft deze jongensdroom van toen, door zijn prijs ook nog een jongensdroom van nu.