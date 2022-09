Elektrische Rolls-Royce stampt geluidloos over de Ring

In juli 2022 konden we al foto's laten zien van de nieuwe Rolls-Royce Spectre. Toen was Rolls-Royce schijnbaar bezig met hittetests, nu wordt de elektrische coupé over de Nürburgring gejaagd. Een teken dat de marktintroductie met rasse schreden nadert.



Rolls-Royce schept al decennialang op over de geruisloosheid van zijn modellen, maar dat is in deze tijden van steeds meer elektrische auto's nauwelijks nog een onderscheidende eigenschap. Rustig en geruisloos rechtdoor rijden, kan ook met een elektrische Dacia Spring. Soort van. Natuurlijk is een Rolls-Royce luxueuzer en exclusiever, maar dat geldt eveneens voor een Mercedes EQS.



Daarom gaat Rolls-Royce nog meer aandacht besteden aan de rijeigenschappen. Helemaal achter het stuur van een prestigieus en peperduur coupémodel als de Spectre, wil je in scherpe bochten niet het gevoel krijgen om te vallen. En wat is dé hotspot voor het fijnslijpen van de wegligging: juist, de Nürburgring.

Meest gestroomlijnde Rolls-Royce ooit



Terwijl de Rolls-Royce zijn rondjes over de Nürburgring in angstaanjagende stilte afwerkte, konden onze fotografen zijn uiterlijk nog wat nader bestuderen. Zo zagen ze dat de grille lager en breder is dan van andere Rollers, en dat de motorkap wat schuiner afloopt. Dat is goed voor de stroomlijn, die bij EV's van nog groter belang is dan bij auto's met verbrandingsmotor. Met een Cw-waarde van 0,25 wordt de Spectre dan ook de meest aerodynamische Rolls-Royce ooit. Wel een beetje pijnlijk is dat de Mercedes EQS - daar is-ie weer - het nog een stuk beter doet met een Cw-waarde van 0,20 ,,,

Ook de Rolls-Royce Spectre krijgt suicide doors



Over het vermogen en de prestaties van de Spectre laat Rolls-Royce nog niets los. De verwachting is dat er bij de introductie in het najaar van 2023 zeker 600 tot 750 pk aan boord is. Het zou ons niet verbazen als er ook versies komen met meer dan 1000 pk. Honderd procent zeker is dat de Rolls-Royce achterwaarts openslaande portieren krijgt. Die zagen we laatst ook al bij de nieuwe Ferrari Purosangue. Maar in tegenstelling tot de Rolls-Royce Spectre, heeft de Ferrari nog wel een V12 onder de motorkap ...