Autovakantie met de Chrysler PT Cruiser is een van mijn leukste herinneringen

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De eerste autovakantie is een van mijn leukste herinneringen. Op mijn 21ste verjaardag huur ik een auto om van Los Angeles naar Las Vegas te rijden en diezelfde avond deel te nemen aan een pokertoernooi.

In de Verenigde Staten ben je pas volwassen op je 21ste. Dan mag je als toerist een auto huren, alcohol consumeren, geweren afvuren op schietbanen, stripclubs bezoeken en gokken in casino's. Maar de belangrijkste reden dat ik in mei 2006 met een goede vriend naar de VS vlieg, is de Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles.

Nintendo's en PlayStations

De E3 is de grootste videogamebeurs ter wereld en het ultieme evenement voor iedereen die is opgegroeid met Nintendo's en PlayStations. Hier worden de nieuwste games onthuld en soms kun je die ook meteen spelen. Maar je komt er alleen binnen als je in de gamesindustrie werkt of van de pers bent - het gewone publiek is niet welkom. Voor ons is persaccreditatie geen probleem, want ik schrijf dan al artikelen voor een videogamewebsite en mijn reismaatje praat over games op de radio.

We hebben een kamer geboekt in het louche hotel waar de Nederlandse games-pers elk jaar neerstrijkt en bij aankomst racen politieauto's met gillende sirenes voorbij. We kijken met grote ogen om ons heen en staren in de felle zoeklamp van een politiehelikopter. Los Angeles heet ons welkom en we vinden het geweldig.

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Chrysler PT Cruiser als huurauto

Na afloop van de beurs melden we ons bij het autoverhuurbedrijf om aan de tweede helft van onze reis te beginnen. De sleutels die deze jarige job op zijn 21ste verjaardag in ontvangst neemt, openen de portieren van een … Chrysler PT Cruiser. De wielen blinken van het chroom en de automaat heeft een keuzehendel van het formaat honkbalknuppel. Wat heerlijk Amerikaans allemaal! Tuurlijk, de PT Cruiser was toen-ie nieuw was al lelijk en langzaam, maar het Amerikaanse verkeer heeft geen haast en hij zal ons probleemloos naar Las Vegas, de Hoover Dam en de Grand Canyon brengen.

Eigenlijk ontdekken we tijdens onze roadtrip maar één serieus nadeel: je kunt onderweg geen pizza eten. Als je bijrijder de doos van een XXL-pizza op zijn schoot legt met de klep naar vóren, dan is de cabine van de PT Cruiser simpelweg te klein om de enorme kartonnen doos te open te klappen - het deksel stoot meteen tegen de voorruit en je krijgt de pizzapunten er niet uit.



Chrysler PT Cruiser 2.0

4-cil. benzine, 140 pk, 188 Nm

0-100 km/h in 12,5 s, 166 km/h

9,8 l/100 km (1 : 10,2), 239 g CO2/km

4390 / 1711 / 1421 mm, 538 l, 1360 kg

NL ca. 28.000 euro BE n.n.b.

Golden Nugget Hotel & Casino

Het pokertoernooi die avond is reuze spannend. Honderd spelers schrijven zich in bij het Golden Nugget Hotel & Casino en uiteindelijk blijft er een winnaar over. Ik weet de regels en ken een paar trucjes, maar neem het toernooi niet superserieus. Het is al een geweldige ervaring om in Las Vegas aan de pokertafel te zitten en het op te nemen tegen spelers met zonnebrillen en cowboyhoeden.

Wanneer het mij toch lukt om iemand weg te spelen, ontvang ik een pokerchip als beloning (en als aandenken). Later op de avond lukt dat zelfs een tweede keer. De boze verliezer vraagt zich hardop af hoe oud ik eigenlijk ben, waarna ik triomfantelijk met mijn paspoort zwaai. It's my 21st birthday!