Peugeot neemt het saaie besluit om te stoppen met sportieve PSE-uitvoeringen

PSE maakte geëlektrificeerde Peugeots extra sportief en had net zo iconisch moeten worden als GTI. Maar nog voordat het label echt de kans kreeg, wordt de stekker er al uit getrokken.



Wilde je vroeger een sportieve Peugeot hebben, kwam je automatisch uit bij een GTI. Deze term - die staat voor Grand Turismo Iniezone - werd populair gemaakt door Volkswagen en werd later ook door Peugeot gebruikt voor zijn snellere modellen. Dit begon met de iconische 205 GTI en eindigde bij de Peugeot 208 GTI en Peugeot 308 GTI.

Het begin van Peugeot PSE

Eindigde inderdaad, want de 208 en 308 waren de laatste GTI’s van Peugeot. De GTI-badge en de bijbehorende benzinemotoren passen niet meer bij een tijdperk waarin autoproducenten moeten elektrificeren. Om die reden koos Peugeot ervoor om een nieuw performancetak genaamd PSE te starten: Peugeot Sport Engineered.



Dit label kreeg de zware taak om de GTI-behandeling te geven aan auto’s met een stekker. Zo werd de Peugeot 508 PSE in 2021 geboren. De plug-in hybride versie van de 508 had 360 pk, waarmee de sedan/stationwagon het krachtigste productiemodel van Peugeot ooit werd.

Prioriteit op volledig elektrisch

Nu laat Peugeot-CEO Linda Jackson in gesprek met Autocar weten dat het merk stopt met PSE. De topvrouw geeft aan dat Peugeot overwoog om meer modellen onder het PSE-label uit te brengen, maar dat het daar toch niet mee doorgaat.

De reden is simpel: Peugeot zet zich in voor een toekomst met volledig elektrische auto’s en heeft geen tijd en geld om te investeren in het performancemerk. “Eind dit jaar zullen we een volledig assortiment elektrische auto’s hebben, waarbij elk model een elektrische versie zal krijgen. We moeten prioriteiten stellen”, aldus Jackson.

De beslissing wil overigens niet zeggen dat Peugeot nooit meer een sportieve auto zal maken. Als de Fransen dat doen, zal het wel om een volledig elektrische auto gaan, met een ander label.