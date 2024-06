Tests

De Peugeot 508 is een muurbloempje en dat is onterecht. Dat hij een facelift kreeg, zorgde dan ook nauwelijks voor opschudding. Wij halen hem uit de anonimiteit en rijden op en neer van Amsterdam naar Rüsselsheim.

In 2023 heeft Peugeot zowel de 208, de 2008 als de 508 gefacelift en ging alle aandacht uit naar de kleine succesmodellen. Dat is jammer, want de wat vergeten Peugeot 508 is knap oud geworden. Het faceliftmodel is wat ons betreft zelfs beter geslaagd dan het origineel uit 2018.

De grille vormt nu één geheel met de bumper. Onder de smallere koplampen zie je - daar zijn ze weer - de drie led-strepen die de klauwen van de Peugeot-leeuw moeten voorstellen. Ook in de achterlichten komen de klauwen terug.



Adieu Peugeot Sport Engineered



De 508 is leverbaar als sedan en als stationwagon en er zijn vier motorvarianten: een driecilinder benzinemotor met 130 pk en liefst drie plug-in hybrides met 180, 225 of 360 pk. Die laatste variant is door Peugeot Sport Engineered (PSE) onder handen genomen en heeft vierwielaandrijving en een topsnelheid van 250 km/h. Maar je moet heel snel zijn, want Peugeot trekt na drie jaar de stekker al uit PSE.



Peugeot 508 plug-in hybride 225 EAT-8



Een lange rit van 425 kilometer over de autobahn moet in het teken staan van comfort en ontspanning. We hebben geluk, want op deze dag in maart is het fraai weer: voorjaarszon, droog, 15 graden. En zowaar hebben we geen drukke spits of Baustelle from hell. Als je de foto's niet heel Duits vindt, dan kan dat kloppen. Die zijn door Peugeot in Spanje gemaakt.



We rijden met de 225 pk sterke plug-in hybride, waarbij een 180 pk sterke 1.6-viercilinder en een elektromotor met 110 pk de aandrijving verzorgen. Theoretisch kan de Peugeot ongeveer 60 kilometer elektrisch rijden, maar zelfs met volle batterij geeft onze boordcomputer een actieradius aan van slechts 40 kilometer.



Verbruik Peugeot 508: een gotspe



Het WLTP-verbruik van 1 op 66,6 is dan ook een gotspe. Op lange afstanden is de batterij van 12,4 kWh al snel leeg en moet de benzinemotor het in zijn eentje zien te klaren. Op ons retourtje Amsterdam-Rüsselsheim komen we (met één keer bijladen) tot 7,0 l/100 km (1 op 14,3). Het is goed dat de meetmethode voor plug-in hybrides in 2025 op de schop gaat, wat een realistischer beeld van het verbruik moet opleveren …

Het dashboard van de 508 is niet het toonbeeld van logica, en in tijden van grote touchscreens valt op hoe snel het binnenste van een auto verouderd raakt. We zoeken ons in het begin een ongeluk in de talloze menu's van het kleine schermpje in de middenconsole. Zelfs de navigatie zit verborgen in een menu.

Voor de bediening van de airco heeft de 508 weliswaar echte knoppen, maar die werken soms helemaal niet of alleen als je er hard op drukt. Wél fijn is dat Android Auto en Apple CarPlay ook in deze al wat gerijpte auto draadloos beschikbaar zijn.

Lof voor Peugeot 508 automaat



Maar er staat veel positiefs tegenover. Tijdens het rijden vormen de benzinemotor en de elektromotor een soepel geheel en merk je vrijwel niet dat ze af en toe van rol wisselen. De benzinemotor springt stilletjes bij als dat nodig is en op de snelweg, als hij alles alleen moet doen omdat de batterij leeg is, hoor je hem zelfs bij snelheden rond de 180 km/h nauwelijks. Wel steekt boven de 100 km/h wat windgeruis op rond de voorportieren.

De Duitse snelweg is een lappendeken van verschillende snelheden: dan mag je weer zo hard als je wilt, maar een kilometer verder kan er plotseling een 100 km/h-bord staan. Het deert de Peugeot minder dan zijn bestuurder, want eigenlijk is de motor bij elk toerental bij de les en biedt hij precies de hoeveelheid vermogen die nodig is. De achttraps automaat zorgt daarbij voor de passende versnelling.



Goed voor je rug, slecht voor je billen



Sinds onze eerste kennismaking met de 508 hebben we al kritiek op de onderstelafstemming. Die is zelfs in de Comfort- of Hybrid-stand te stevig en dat past niet bij een grote Franse Break. De stoelen met AGR-stempel (Aktion Gesunder Rücken, een cadeautje uit de samenwerking met Opel), maken iets goed. Verder is het instrumentarium boven het compacte stuur niet afleesbaar als de zon erop schijnt.

Het belangrijkste van een grote reiswagen is dat je na uren rijden okselfris uitstapt. En voor die proeve slaagt de 508 ondanks het wat te stevige onderstel met glans. Voor we er erg in hebben, doemt Rüsselsheim op, de Opel-stad waar overigens ook de Peugeot 308 gebouwd wordt. De 508 hoeft zich dus niet te schamen voor zijn Franse accent.

We verzuchten maar weer eens hoe jammer het is dat de klassieke grote middenklasser met uitsterven bedreigd is en zijn blij dat we 's avonds 425 kilometer richting Amsterdam voor de boeg hebben.



Peugeot 508 SW Hybrid 225 E-EAT8 specs



1598 cm3, 4-cil. benzinemotor + elektromotor, 225 pk, 360 Nm

0-100 km/h in 8,0 s, 240 km/h

Verbruik 1,5 l/100 km (1 : 66,6), 33 g CO2/km

L/B/H 4778/1859/1420 mm, inh. kofferruimte 530 - 1780 l, 1746 kg

prijs Nederland 53.670 euro, prijs België 53.665 euro

Conclusie

Een rit van 4,5 uur over de Duitse autobahn maken: het is precies waartoe de Peugeot 508 op aarde is. Wat een topstoelen, wat een fijne aandrijflijn. Als het onderstel niet zo stevig was geweest en de bediening minder omslachtig, waren we zielsgelukkig geweest.