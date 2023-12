Private lease: je rijdt al vanaf 359 euro per maand in deze compacte suv

Compacte suv’s zijn de populairste auto’s van dit moment. Vrijwel elk merk heeft dan ook wel een optie in dit segment. Voor Hyundai is dit de Hyundai Bayon. Door een kortingsactie is de Hyundai Bayon nu al vanaf 359 per maand te private leasen via Auto Review.

Met private lease betaal je een maandbedrag, waarin bijna alle vaste autokosten al verwerkt zitten. Zo zijn de wegenbelasting, de verzekering, de afschrijving en het onderhoud al geregeld. Alleen de brandstofkosten komen daar nog bij. Dat biedt een hoop overzicht.

Via de private lease vergelijker van Auto Review vind je meerdere tijdelijke aanbiedingen, waardoor je voor een extra scherp tarief kunt private leasen. Vorige week schreven we over de Hyundai i20, vandaag laten we de technisch identieke Hyundai Bayon zien. Deze compacte suv staat op hetzelfde platform als de i20 en beschikt dan ook over dezelfde mild-hybride aandrijflijn van 100 pk. Net zoals bij de i20 kun je bij deze aanbieding kiezen voor het ‘Comfort’ of ‘Comfort Smart’ uitrustingsniveau. De Hyundai Bayon private lease je via Auto Review.

Hyundai Bayon specificaties

Vermogen (pk) 100 Koppel (Nm) 171 Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 0-100 sprint (seconden) 10,7 Gewicht (kg) 1120 Bagageruimte (liter) 321 Maximale aanhangermassa (kg) 1110

De Hyundai Bayon is te omschrijven met behulp van een aantal plus- en minpunten:



Pluspunten

+Zuinig door mild-hybride systeem

+Stuurt fijn en direct

+Uitgebreide veiligheidsuitrusting

+Comfortabele stoelen

+Logische bediening met fysieke knoppen

Minpunten

-Bagageruimte klein voor zijn klasse

-Redelijk hard geveerd

-Sommige materialen in het interieur voelen wat goedkoop aan

Hyundai Bayon Comfort uitrusting

De Hyundai Bayon in de aanbieding is niet de standaarduitvoering, maar een versie genaamd ‘Comfort’. Deze is rijk uitgerust, met standaard:

Cruise control

Airconditioning

Parkeersensoren achter en achteruitrijcamera

16 inch lichtmetalen velgen

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Start-stopsysteem

Sfeerverlichting

Actieve rijbaancontrole

Lane departure-waarschuwing

Een 8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

10,3 inch digitaal instrumentarium

Hyundai Bayon private lease

De Hyundai Bayon is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai Bayon private lease prijzen.

Je vindt deze aanbieding op de private lease pagina van Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Je vindt er bijvoorbeeld ook aanbiedingen voor verschillende modellen van Hyundai, waaronder de i10, i20 en Ioniq 6.