Toyota slijpt de messen: 2 nieuwe elektrische modellen op komst

Toyota loopt wat achter met het op de markt brengen van elektrische auto's, maar op de komende Japan Mobility Show tovert Toyota twee nieuwe EV's uit de hoge hoed. En ook een gek stuurtje.

Toyota is prominent aanwezig op de Japan Mobility Show, de opvolger van de Tokyo Motor Show. De mobiliteitsbeurs opent 26 oktober zijn deuren voor het publiek dat op de Toyota-stand in ieder geval twee nieuwe EV's aantreft: de Land Cruiser Se en de EPU. De 5,15 meter lange, 1,99 meter brede en 1,70 meter hoge Land Cruiser Se is een voorbode van een batterij-elektrische Toyota Land Cruiser.

Elektrische 7-zitter

De wielbasis van de Land Cruiser Se bedraagt 3,05 meter. Dat is flink meer dan de 2,79 meter van de vijfdeurs Land Cruiser die je momenteel in Nederland kunt kopen. En ook meer dan de 2,85 meter van de nieuwe Toyota Land Cruiser die volgend jaar op de markt komt. De Land Cruiser Se is dan ook een elektrische 7-zitter. Meer weten we dan ook niet, behalve dat het gaat om een monocoque constructie. Een grote verandering, want échte terreinauto's hebben een stevig frame met een gescheiden carrosserie.

Toyota EPU is flinke jongen

De Toyota EPU heeft ook een monocoque constructie en is eveneens een flinke jongen. De lengte bedraagt 5,07 meter. De breedte en hoogte zijn 1,91 respectievelijk 1,71 meter. De wielbasis van de elektrische pick-up is nog groter dan die van de Land Cruiser Se en komt uit op 3,35 meter. Desondanks noemt Toyota de vijfzits EPU een mid size pickup.

Gek stuurtje

Ook over de Toyota EPU is verder nog niks bekend. Maar in het interieur zien we iets geks, namelijk het stuurwiel. Behalve dat dit een rare vorm heeft, kun je ermee accelereren en remmen, een beetje zoals bij een motorfiets. Als gevolg hiervan ontbreken de pedalen op de vloer. Hierdoor stap je volgens Toyota gemakkelijker in en uit en zit je beter. En omdat het zogeheten NEO stuur heel plat is, heb je beter zicht op het instrumentarium erachter.

Nog meer mafs

Andere maffe dingen die Toyota op de Japan Mobility Show heeft staan, zijn de Land Hopper (een elektrische driewieler voor plekken waar je met de auto niet kunt komen), de JUU (een elektrische rolstoel) en de Space mobility (een elektrische buggy).

