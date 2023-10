Waarom de Volkswagen ID.Buzz plotseling 10.000 euro goedkoper is geworden

De Volkswagen ID.Buzz heeft een lagere basisprijs gekregen. Tot voor kort moest je minimaal 67 mille meenemen naar de Volkswagen-dealer voor een Buzz. Maar met de komst van een nieuw uitrustingsniveau kun je de elektrische bus al voor 10.000 euro minder op de kop tikken.

Volkswagen heeft de Pro Advantage-uitvoering van de Buzz al vanaf 57.490 in de prijslijst gezet. De Wolfsburgers deden eerder al een vergelijkbaar trucje bij de Volkswagen ID.4 en Volkswagen ID.5. De reden is dit keer dezelfde als toen: er komt een nieuwe uitvoering aan, waardoor de voorraadmodellen eruit moeten.

VW ID.Buzz Pro Advantage uitrusting

Instappen in een ID.Buzz is dus een stuk goedkoper geworden, maar dat wil niet zeggen dat Volkswagen heeft beknibbeld op de basisuitrusting. In de Volkswagen ID.Buzz Pro Advantage krijg je standaard:



19 inch lichtmetalen velgen

Led-koplampen

Automatische airconditioning met 2 zones

Parkeersensoren voor en achter

Radio 'Ready to Discover', met 25,4 cm touchscreen (10 inch)

Verwarmbare voorstoelen

Verwarmbaar en met kunstleer bekleed stuur

Lane Assist

Front Assist met voetgangers- en fietsersherkenning

Verlengde ID.Buzz in 2024

Volkswagen wil graag van de voorraadmodellen af omdat er een nieuwe ID.Buzz met een lange wielbasis naar Nederland komt. Deze uitvoering van de ID.Buzz wordt 4,96 meter lang en krijgt een wielbasis van 3,24 meter. Dit is een stuk langer dan de ‘reguliere’ ID.Buzz, die 4,71 meter lang is en een wielbasis van 2,99 meter heeft. Door deze extra lengte is van de ID.Buzz een zes- of zevenzitter te maken.

Daarbij krijgt de verlengde ID.Buzz een nieuwe aandrijflijn. Dezelfde die ook in de nieuwe Volkswagen ID.7 ligt. Dat betekent dat de bus er 82 pk bij krijgt (286 in plaats van 204 pk) en ook leverbaar wordt met een groter accupakket (86 in plaats van 77 kWh). De ID.Buzz met lange wielbasis is volgens Volkswagen vanaf het voorjaar van 2024 leverbaar.