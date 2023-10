Wie 30 jaar of ouder is, maakt een sprongetje van blijdschap als deze Toyota terugkeert

De meeste volumemerken hebben hun sportauto's allang bij het grofvuil gezet. Maar Toyota niet. Het merk heeft er zelfs twee, de Toyota GR Supra en de Toyota GR86. En daar komt misschien een derde sportieve Toyota bij.

We hebben het over de Toyota Celica. Die is in 2006 van de markt verdwenen. Wie ouder is dan 30 jaar, zal hem zich vast nog herinneren. Het was een van de leukste Toyota-modellen. Maar Toyota was ruim 15 jaar geleden in een groene bui. De productie van de Toyota Supra was stopgezet en de ook het einde van de Toyota MR2 was al aangekondigd. Ten slotte moest ook de Celica eraan geloven. Het was de tijd waarin vooral de Toyota Prius en de Auris Hybrid in de schijnwerpers stonden.

Maar Toyota is klaar met zijn suffe imago. De nieuwe Toyota Prius ziet er uit als een sportwagen en heeft meer vermogen dan ooit, de doodsaaie Auris heeft plaatsgemaakt voor de visueel sterkere Toyota Corolla en Toyota heeft weer twee echte sportauto's: de Toyota GR Supra en de Toyota GR86. Al is laatstgenoemde niet meer in Nederland leverbaar. En dan hebben we het nog niet eens over die knotsgekke GR Yaris.

Al die sportieve Toyota's hebben we te danken aan voormalig Toyota-opperhoofd Akio Toyoda. En als het aan hem ligt, maakt de Toyota Celica een comeback, zegt motor1.com. Toyoda is tegenwoordig de voorzitter van de raad van bestuur en heeft de directie gevraagd te overwegen om de Celica terug te brengen. En als een achterkleinzoon van de oprichter van Toyota je op de schouders tikt, zeg dan maar eens nee ...



Mr. Celica

Toyota sprak zijn wens uit tijdens een rally-event waar de Finse coureur Juha Kankkunen zijn gast was. Die won in de jaren 80 menig rally in een Toyota Celica en wist in 1993 zelfs wereldkampioen te worden met de Celica GT-Four. Kankkunen wordt ook wel Mr. Celica genoemd. Dat hij was uitgenodigd door Toyoda was niet voor niets, vertelde hij, maar hij hield het daarna bij een minzame glimlach en gaf niets prijs over een mogelijke terugkeer van de Celica.

Achtste generatie Toyota Celica

Of de Toyota Celica echt een comeback maakt, is nog even afwachten, maar onmogelijk is het beslist niet. Het zou dan de achtste generatie Celica worden. Ook de huidige Toyota-topman, Koji Sato, heeft aangegeven een nieuwe Celica helemaal geen gek idee te vinden. Niet zo gek als je bedenkt dat hij hiervoor aan het hoofd van Toyota Gazoo Racing stond.