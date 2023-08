Je raadt nooit hoe klein je moet zijn om achterin de nieuwe Mercedes-AMG GT te passen

Hoewel de nieuwe Mercedes-AMG GT veel weg heeft van zijn voorganger, heeft de nieuwste creatie van AMG onderhuids weinig te maken met zijn oudere broer. De AMG GT heeft meer directe verwantschap met de nieuwe Mercedes SL.

De Mercedes-AMG GT is samen met de Mercedes SL ontwikkeld. De twee auto’s staan op hetzelfde platform en delen veel onderdelen. Plat gezegd kun je de AMG GT dan ook zien als een dichte versie van de SL. Toch zijn er ook wezenlijke verschillen.

Weldadige V8 standaard

Terwijl de nieuwe SL als instapper (SL 43) het met een viercilinder moet doen, is deze AMG GT altijd uitgerust met een weldadige bi-turbo V8. In de AMG GT 55 levert de achtcilinder 476 pk en 700 Nm. Kies je voor de AMG GT 63, dan krijg je de beschikking over maar liefst 585 pk en 800 Nm. De dikste versie sprint vanuit stilstand binnen 3,2 seconden naar 100 km/h. In de GT 55 doe je er 0,7 seconden langer over.

Ook qua ontwerp verschilt de AMG GT sterk van de SL. De koplampen zijn net zoals bij de eerste AMG GT veel ronder vormgegeven, en ook de kieuwen onder de A-stijlen zijn overgenomen van het oude model. De achterlampen zijn zoals het hoort tegenwoordig met elkaar verbonden.

Wat is er nieuw in de Mercedes-AMG GT (2024)

Een van de meest vernieuwende opties in de nieuwe AMG GT is de mogelijkheid tot een achterbank(je). Mercedes rept over een grotere geschiktheid voor dagelijks gebruik, maar geeft zelf ruiterlijk toe dat je op de optionele achterbank niets te zoeken hebt als je langer bent dan 1,50 meter. Wel krijgen nieuwe AMG GT-eigenaren de beschikking over een kofferbak van 321 tot 675 liter. Het is net alsof de AMG GT door klanten gaat worden ingezet als boodschappenauto.

Een belangrijker nieuwtje heeft te maken met de aandrijving. De oude AMG GT maakte gebruik van achterwielaandrijving, in de nieuwe AMG GT is gekozen voor vierwielaandrijving. Volgens Mercedes zorgt dit voor betere rijeigenschappen, meer tractie en extra veiligheid in alle weersomstandigheden.

Mercedes-AMG GT (2024) prijs

Levertijden en prijzen van de nieuwe Mercedes-AMG GT zijn nog niet vrijgegeven door het merk uit Stuttgart. Zeker is in ieder geval dat koopjesjagers hun heil elders zullen moeten zoeken. Wij rekenen op een prijskaartje van ruim anderhalve ton, vergelijkbaar met de oude AMG GT en de topversies van de SL.