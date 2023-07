Jij raadt nooit van welk merk deze kolossale suv met 7 zitplaatsen is

De grote suv ligt onder een vergrootglas. Dat weerhoudt Hyundai er niet van de nieuwe Hyundai Santa Fe te onthullen. Deze nieuwe suv is zo groot en grofgebouwd dat je je onwillekeurig afvraagt of dit nou de toekomst of de teloorgang van de suv is.

Wen er maar aan: de suv die je hier ziet, is de nieuwe Hyundai Santa Fe. Nadat het Zuid-Koreaanse merk eerder je veerkracht op de proef stelde met de bijzonder gelijnde Hyundai Ioniq 5 en Hyundai Ioniq 6, gaan de ontwerpers van Hyundai nu nog een stap verder.

De discussie laait op dat de grote suv zijn langste tijd gehad heeft (want: te zwaar, te groot en te inefficiënt), maar die lijkt voorlopig aan Hyundai voorbij te gaan. Stiekem vinden wij het wel leuk dat dit imposante bouwwerk niet van Duitse of Britse komaf is. Laat een Hyundai-rijder ook maar eens stoer voor de dag komen.

Design radicaal anders

Het design van de vijfde generatie Hyundai Santa Fe is radicaal anders. Om er zeker van te zijn dat jij er nog een Hyundai inziet, vormen de dagrijverlichting en de achterlichten de letter H, van Hyundai. De achterkant loopt kaarsrecht naar beneden. Eigenlijk is alles rechthoekig, op de wielen na dan. We zijn geen autodesigners, maar we kunnen ons voorstellen dat dit klusje met weinig meer dan een geodriehoek en een liniaal geklaard is.

Officieel nog een conceptcar

De nieuwe Hyundai Santa Fe is officieel nog een conceptcar, maar reken er maar op dat-ie zo bij de dealer komt te staan. Tenminste, als deze niet te kleinbehuisd is, want anders past die niet in de showroom. Overigens zijn de buitenafmetingen nog niet bekend, maar heeft Hyundai het over een langere wielbasis, een interieur dat tot het ruimste in zijn klasse hoort en een bagageruimte die terraswaardig is.

De wielbasis van de huidige Santa Fe bedraagt 2,76 m en de bagageruimte is 625 liter. De lengte is bijna 4,8 meter wat doet vermoeden dat zijn opvolger zomaar 5 meter lang kan zijn.

Interieur beter te pruimen

Het interieur van de Santa Fe oogt vriendelijker dan het exterieur. We zien een groot, licht gebogen display dat het digitale instrumentarium van 12,3 inch verbindt met het infotainmentscherm. Eronder zitten opmerkelijk veel fysieke knoppen (hoera!). Verder heeft de Santa Fe twee draadloze telefoonopladers en mooie nappaleren bekleding op het dashboard en de stoelen. Opvallend: Hyundai rept met geen woord over veganleder. Echt leer zou wel ouderwets genieten zijn.

Geen elektrische suv

De Hyundai Sante Fe is geen elektrische suv. Die komt er ook aan, maar gaat hoogstwaarschijnlijk Ioniq 7 heten. De Hyundai Seven is hier een voorproefje van. Reken voor de Sante Fe eerder op een plug-in hybride aandrijflijn. In augustus geeft Hyundai meer details van de nieuwe Santa Fe vrij.