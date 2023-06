De mooiste cabrio voor de eerste zomerse dag van 2023 komt uit 2006

Het eerste zomerse weekend in Nederland is een feit! Wie in autoland teruggaat naar het jaar 2006 krijgt het ook warm. Audi introduceert een hete sportwagen met V10 en Mercedes een van zijn sterkste (maar ook vreemdste) AMG-modellen. Volkswagen komt met een sexy cabriolet en bij Volvo word je opgewonden van een vlotte coupé met heerlijke vijfcilinder. Maar wat doet Skoda nou?

Audi R8

Het zat Audi niet lekker dat het eind vorige eeuw niet door iedereen voor premium werd aangezien. Het merk wilde hogerop en met een serieuze sportwagen zou dit lukken. De Audi TT was geinig, maar een hardcore sportauto kon je hem niet noemen. Toen Audi in 1999 Lamborghini overnam, bood dat kansen om eindelijk een eigen supersportwagen te ontwikkelen. Die kwam in 2006 in de vorm van de Audi R8, een tweedeurs sportcoupé met middenmotor, in dit geval de V8 met 420 pk uit de Audi RS4, met een topsnelheid van meer dan 300 km/h. De R8 deelde veel technologie met de Lamborghini Gallardo en kreeg later ook diens V10 met meer dan 500 pk.

De naam verwijst naar de R8-raceauto's waarmee Audi meerdere malen de 24 Uur van Le Mans op zijn naam wist te schrijven. In 2010 kreeg de coupé gezelschap van de R8 Spyder. De R8 is in het elektrificatietijdperk van nu nog steeds leverbaar, met V10 nota bene. De prijzen beginnen bij 2,5 ton. Tot nu toe zijn in Nederland nog geen 70 exemplaren verkocht.

Mercedes R-klasse

In 2006 komt de een jaar eerder gepresenteerde Mercedes R-klasse op de markt. Een opvallende verschijning, want is het een stationwagen, een suv of toch een mpv? Met een lengte van bijna vijf meter en een gewicht van minimaal twee ton is de R-klasse een joekel van een auto. En dan is er ook nog een extra lange versie van ruim vijf meter! Met een wielbasis van 3,21 meter zit je achterin uiterst riant en comfortabel, ook vanwege de standaard luchtvering achter. De R-klasse is uitgerust met drie zitrijen met elk twee stoelen, al kun je hem ook als zevenzitter bestellen met een middelste stoel van bescheiden formaat op de tweede zitrij.

De dikke Mercedes is een zalige reisauto, bedoeld om lange afstanden mee af te leggen. Dat kan vooral met de R 63 AMG met zeer hoge snelheid, want dit 510 pk sterke topmodel tikt met gemak de 250 km/h aan. Eenmaal in de stad rijdt deze opper-Benz echter zomaar 1 op 4 … In Nederland worden nog geen 1000 exemplaren van de Mercedes R-klasse verkocht.

Volkswagen Eos

Een van de meest sexy Volkswagens van de laatste jaren, is de Volkswagen Eos. Bijzonder is het elektrisch te openen stalen dak dat in 25 seconden te openen en weer te sluiten was. Het dak bestond uit vijf delen waarmee de luchtige Volkswagen een wereldprimeur te pakken had. Het voordeel was dat je bij een geopend dak echt in de openlucht zat en niet verscholen onder de voorruit zoals vaak bij andere cc's het geval was.

De koper kon kiezen uit een 1.4 TSI-benzinemotor maar ook voor een 2.0 TDI-dieselmotor. Voor een vierzits coupé-cabriolet zag de Eos er heel elegant uit. Toch heeft hij het succes van de Golf Cabriolet nooit kunnen evenaren. De laatste Eos liep in 2015 van de band. De teller stond toen op 231.863 geproduceerde exemplaren.

Volvo C30

Het design van de driedeurs Volvo C30 is geïnspireerd op dat van de klassieke Volvo 1800 ES en de door een Nederlander ontworpen Volvo 480. Goeie genen dus. De achterklep is van glas, net als bij zijn illustere voorgangers. Een achterbank heeft de C30 niet. In plaats hiervan krijg je twee aparte zitplaatsen die wel wat weg hebben van heuse sportstoelen. De C30 staat op het platform van de Volvo S40 en V50 en Ford Focus, en heeft ook de bekende ‘zwevende’ middenconsole. Hij moet de strijd aangaan met de Audi A3 en de BMW 1-serie.

De lekkerste Volvo C30 is de T5, met een 220 pk sterke turbomotor. Helaas lust die smeuïge vijfcilinder wel een flinke slok. Bij sommige uitvoeringen zijn de onderkant van de voor- en achterbumper, de zijskirts en de randen van de wielkasten in een contrasterende kleur gespoten. De Volvo C30 wordt opgevolgd door de minder verleidelijke vijfdeurs Volvo V40.

Skoda Roomster

Als je de Skoda Roomster van opzij bekijkt; dan lijkt-ie uit twee afzonderlijke delen te bestaan. Tot de B-stijl van de carrosserie is het net een Skoda Fabia, maar dan gaat het mis. Alsof Skoda de achterkant van een bestelbusje ertegenaan geplakt heeft. De achterste zijruiten zijn zo groot dat kinderen op de achterbank ongehinderd naar buiten kunnen kijken. De naam Roomster komt niet uit de lucht vallen, want ruim is deze Skoda beslist. De wielbasis is met 2,61 meter zelfs groter dan die van de Skoda Octavia Combi en de hoofdruimte is zo groot dat je gemakkelijk met een hoge hoed achter het stuur kunt zitten.

De bagageruimte meet 450 liter en door de hoedenplank op een andere positie te zetten, kun je de inhoud vergroten naar 530 liter. De drie stoelen op de derde zitrij kunnen verschoven of verwijderd worden. Haal je de stoelen eruit, dan houd je een laadruimte over van 1780 liter, ideaal voor lange, hete zomervakanties in een ander land. Het smaakgevoelige design zit de Skoda Roomster echter in de weg. Er komt dan ook geen opvolger.