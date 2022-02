Eerste review: zo verpest Mercedes het feestje van de plug-in hybride Audi A8 60 TFSI e

Wat is opvallend aan de Audi A8 60 TFSI e Quattro (2022)?

Allereerst dat zijn Nederlandse verkoopcijfers elk jaar een beetje verder achterop raken bij die van de andere twee grote Duitse limousines. In 2011 kochten nog 239 mensen een Audi A8, maar in 2021 bleef het bij twintig koopcontracten. Daarmee staat hij op ruime afstand van de BMW 7-serie (183) en Mercedes S-klasse (173).

Anderzijds dromen ze bij Lexus en Maserati van de Audi-aantallen: van de Lexus LS werden vier exemplaren verkocht, terwijl slechts één Nederlander in 2021 inging op de welluidende avances van de Maserati Quattroporte.

De uiterlijke wijzigingen gaan wat verder dan bij een gemiddelde Audi-facelift. Allereerst werd de grille breder. De horizontale strepen maakten plaats voor verticaal geplaatste chroomaccenten. Ook de koplampen zijn gewijzigd. Ze maken gebruik van Digital Matrix LED-technologie, waarbij iedere lamp bestaat uit ongeveer 1,3 miljoen microspiegeltjes, die het licht nauwkeurig kunnen verspreiden.

Motorisch werd het aanbod juist beperkt: naast de plug-in hybride met 462 pk (al of niet met verlengde wielbasis), kun je de sportieve S8 met 571 pk kiezen. De dieselversie A8 50 TDI keert niet terug.

Kijken we in de glazen bol, dan zien we dat niet alleen de diesels, maar ook de benzinemotoren hun langste tijd hebben gehad in de A8. Rond 2027 krijgt hij een volledig elektrische opvolger, die waarschijnlijk A8 e-tron gaat heten.

Wat zijn de pluspunten van de Audi A8 plug-in hybride (2022)?

Allereerst even over de aandrijflijn. De accucapaciteit werd wat groter: voorheen was het 11,3 kWh, maar nu is het 14,4 kWh (beide netto). Geen reuzenstap, maar toch 27 procent meer. Het grotere accupakket levert een iets grotere elektrische actieradius op. Die steeg van 48 kilometer naar 59 kilometer.

Het totale vermogen van de drieliter zescilinder en de elektromotor bedraagt 462 pk en 700 Nm. Als je héél gedisciplineerd rijdt en oplaadt, kun je proberen om Audi’s beloofde verbruik van 1 op 50 te evenaren. Doe je dat niet, dan kun je kijken of je daadwerkelijk in 4,9 seconden de 100 km/h bereikt. De topsnelheid is 250 km/h.



Rijden in een Audi A8 is voor elke liefhebber van luxe zo’n beetje het non plus ultra. Wie zich liever laat rijden, kiest voor de A8 L met verlengde wielbasis en een relaxfauteuil achterin. Hij is elektrisch verstelbaar en heeft een uitklapbare voetsteun. Bang voor koude voeten hoef je niet te zijn, want deze steun heeft een massage- en verwarmingsfunctie.

Als je voeten zijn opgewarmd, kun je aan je hersengymnastiek beginnen door op de optionele 10,1 inch HD-schermen een kennisquiz of actualiteitenrubriek te bekijken. Tegen meerprijs geven de leren stoelen (echt leer, geen gerecyclede petflessen of oude visnetten) je een rugmassage, die wordt verzorgd door 18 pneumatische kussentjes. Het Bang & Olufsen-audiosysteem zorgt desgewenst voor rustgevende klanken. Dorst gekregen? Audi biedt optioneel ook een koelbox aan voor water of iets sterkers met bubbels of schuimkraag.



Wat zijn de minpunten van de Audi A8 60 TFSI e Quattro (2022)?

Het klinkt leuk dat je met een Audi A8 plug-in hybride 59 kilometer elektrisch kunt rijden. Maar als je daar als kersverse eigenaar over opschept tegen een klimaatfanaat, moet je wel oppassen dat er geen S-klasse-bestuurder meeluistert. De Mercedes S 580e 4Matic – ook een plug-in hybride – heeft een accupakket van 28,6 kWh (bruto), waarmee hij liefst 111 elektrische kilometers ver komt. Dat is 52 kilometer meer dan de Audi A8!

Bij het verbruikscijfer verandert de minzame glimlach bij de Mercedes-man of -vrouw in een bulderende lach. 1 op 50? Wat een zuipschuit is de Audi A8! Mercedes belooft dat je 143 kilometer ver komt met één liter benzine. 1 op 143 dus … Overigens haalt zowel Audi als Mercedes deze indrukwekkende cijfers in de praktijk niet zo snel.

Mercedes deelt nog een laatste speldenprik uit. Het accupakket van de Audi kun je opladen met maximaal 7,4 kW en een snellaadfunctie ontbreekt. De S-klasse heeft deze wel en overtoept de A8 met een 60 kW DC-lader.



Wanneer komt de Audi A8 naar Nederland en wat is de prijs?

De Audi A8 staat in maart 2022 bij de Nederlandse dealer. Het motorenaanbod is beperkt, al kun je het met positieve bril ook overzichtelijk noemen. De prijs van de A8 plug-in hybride is vergeleken met de vorige A8 wat toegenomen. De oude kostte 114.630 euro, de vernieuwde A8 124.145 euro. De prijsstijging van de S8 is met 2900 euro een stuk lager.

Alle prijzen op een rij:

● Audi A8 60 TFSI e quattro - 124.145 euro

● Audi A8 L 60 TFSI e quattro - 126.775 euro

● Audi S8 - 193.885 euro

Wat vind ikzelf van de Audi A8 (2022)?

We pesten Audi een beetje met zijn plug-in hybride-techniek. Want hoewel de Mercedes S-klasse op dat punt wat verder is, blijft de A8 een van de beste en meest luxueuze auto’s die je kunt kopen.