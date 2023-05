VW volledig elektrisch? De Volkswagen Touareg komt terug met een dikke V6!

Het kan verkeren: de Volkswagen Touareg, de grootste suv van Volkswagen die in 2020 met stille trom uit Nederland vertrok, keert terug. En ook dit keer heeft de Volkswagen Touareg een dikke V6, maar dan aangepast aan de huidige tijdgeest.

Volkswagen wordt in Europa volledig elektrisch maar zover is het nog niet. De nieuwe Volkswagen Touareg, eigenlijk een gefacelifte versie van het huidige model dat slechts kort in Nederland leverbaar was, maakt in twee gedaanten een comeback in ons land:

Volkswagen Touareg eHybrid Elegance met 381 pk

Volkswagen Touareg R eHybrid met 462 pk

In beide gevallen is de nieuwe Volkswagen Touareg een grote plug-in hybride suv, uitgerust met een drieliter V6-benzinemotor én een elektromotor. De 340 pk sterke V6 zonder elektro-ondersteuning kunnen we in Nederland op onze buik schrijven, evenals de twee turbodiesels die elders in Europa wel te koop zijn.

Volkswagen Touareg (2023) prijzen

De laatste Volkswagen Touareg was in Nederland niet leverbaar als plug-in hybride, wat hem erg duur maakte. Maar nu is er dus alle reden om de Volkswagen Touareg terug te laten keren. Als plug-in hybride is de theoretische CO2-uitstoot veel lager en in Nederland dus ook de prijs. De definitieve prijzen maakt Volkswagen overigens nog bekend.

Stuk bereikbaarder

In Duitsland kost de nieuwe Volkswagen Touareg minimaal 69.200 euro. Bij ons moest je minimaal 80.000 euro voor het pre-faceliftmodel meenemen, wilde je de Volkswagen-dealer verlaten met een Touareg 3.0 TDI onder je arm. Voor een benzineversie zat je zelfs algauw op een ton. Nu snap je meteen waarom de suv in ons land het veld moest ruimen. Dankzij de plug-in hybride technologie zal de nieuwe Volkswagen Touareg een stuk bereikbaarder worden.

Permanente vierwielaandrijving

Welke Volkswagen Touareg je ook kiest, je krijgt altijd een 8-trapsautomaat en permanente vierwielaandrijving (4Motion). De suv staat standaard op 19- of 20-inch lichtmetaal maar wie wil, kan ook 21- of zelfs 22-inch wielen krijgen. De nieuwe Volkswagen Touareg is de eerste Volkswagen met Matrix HD-koplampen.

Opvallend, en nog opvallender

Zowel voor als achter is de suv voorzien van een doorlopende led-verlichtingsstrip. Achterop bevindt zich een verlicht Volkswagen-logo. Opvallend, maar nog opvallender is dat de modelnaam niet eens uitgespeld op de kofferklep staat, zoals je nu zo vaak ziet. Je hoort ons niet klagen.

Apple Carplay en Android Auto

In het interieur van de nieuwe Volkswagen Touareg vind je de zogeheten Innovision Cockpit. Meteen vergeten die naam, wat je krijgt zijn een digitaal instrumentarium van 30,5 cm en een infotainmentdisplay van maar liefst 38,1 cm. Apple Carplay en Android Auto zijn standaard. Omdat de USB-C-poorten een laadcapaciteit van 45 Watt (voorheen 15W) hebben, zijn smartphones en andere apparaten nog sneller te laden, aldus Volkswagen.

Volkswagen Touareg (2023) levertijd

De nieuwe Volkswagen Touareg keert medio december 2023 terug naar Nederland. Zoals gezegd zijn de prijzen nu nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor de verdere specificaties van de plug-in hybride aandrijflijn. Wat wel bekend is, is een trekgewicht van 3500 kg.