Eerder zagen we al hoe de buitenkant van de nieuwe Zeekr X eruit komt te zien. Toen kwamen we meer te weten over de specificaties van de Chinese hatchback. Nu is het de beurt aan het interieur, waar het verschuifbare touchscreen de blikvanger is.

Begin dit jaar werd bekend dat het Chinese Zeekr - een dochterbedrijf van het grote Geely - een luxe hatchback op de markt ging brengen. De X (eerder bekend als de 003) was bedoeld voor de Europese markt. De auto is dan ook ontworpen in Zweden, en de styling deed ons denken aan een mix van Lynk & Co en BMW. De techniek wordt ‘geleend’ van de Smart #1. Dit levert een respectabele maximale actieradius van 560 kilometer op, gebonden aan 272 of zelfs 428 pk.

Minimalistisch interieur met enorm scherm

En nu zien we dus in vrijgegeven foto's door Zeekr hoe het interieur is vormgegeven. Het dashboard van de Zeekr X is precies zoals je zou verwachten in een moderne (elektrische) auto: een zeer minimalistisch design met twee schermen. Het kleinere scherm voor de bestuurder dient als instrumentarium, het enorme scherm midden op het dashboard huist het infotainmentsysteem.

Met centrale touchscreen is echter nog iets anders aan de hand. Niet alleen is het scherm best groot (14,6 inch), je kunt het ook opzij schuiven. Dit wordt mogelijk gemaakt door een spoor dat over het dashboard loopt. Wanneer het scherm helemaal naar rechts geschoven wordt, heeft de bijrijder er plezier van. Hij of zij kan er video's op kijken of games op spelen. Nooit zal je meer horen hoe je bijrijder zich verveelt.



Royale beenruimte voor vier personen

Verder valt het ovale tweespaaks stuur op. Het instrumentarium is opvallend klein, maar de auto beschikt ook over een head-up display. Een middentunnel ontbreekt zoals wel vaker bij elektrische auto’s, waardoor de beenruimte voorin royaal is. In de armleuning kun je een smartphone draadloos opladen.

Andere kenmerken van het interieur van de Zeekr X zijn frameloze deuren, raamschakelaars in vliegtuigstijl, een plafond van microvezel met een glazen kast en een gouden haak voor kleding op de B-stijl. In een bovenaanzicht van het interieur tellen we niet vijf maar vier stoelen.

Debuut op de Shanghai Auto Show

Over een aantal weken zullen we meer zien van de Zeekr X, aangezien de hatchback dan zijn officiële debuut maakt op de Shanghai Auto Show. De verwachting is dat de auto nog dit jaar te bestellen is voor Nederlandse klanten.