Ferrari Roma Spider (2023) degradeert alle andere cabrio’s tot lelijke eendjes

Kreeg jij in 2019 zwakke knieën toen je voor het eerst foto’s van de Ferrari Roma zag? Ga dan maar even zitten voordat je het beeldmateriaal van de Ferrari Roma Spider gaat bekijken …

Veel Ferrari’s van de laatste jaren leden aan overgewicht of een overschot aan luchthappers, spoilers en skirts. Daarom is de in 2019 gepresenteerde Ferrari Roma zo’n verademing. Het is een 2+2, maar Ferrari vermijdt de term GT. Volgens zijn makers is de Ferrari Roma namelijk geen gran turismo.



Nee, de Ferrari Roma is een rasechte sportwagen, maar dan eentje voor mensen die er liever niet bij rijden als een 20-jarige topvoetballer na een toptransfer of een tiktokker die zijn miljoenste volger heeft binnengesleept. Kortom: beschaving troef. De enige echte spoiler is dan ook vakkundig in het ontwerp weggewerkt. Hij gaat bij 100 km/h automatisch omhoog, maar je kunt er niet per drukknop mee pronken.



Ferrari Roma Spider: slank en wonderschoon



Toch zeggen we: vergeet de Ferrari Roma. En dat niet alleen, vergeet ook alle cabrio’s die je ooit hebt begeerd. Want hier is de Ferrari Roma Spider, wat ons betreft de mooiste auto van de laatste tien jaar. Maar denk niet dat deze cabriolet uitsluitend bedoeld is om te flaneren langs de boulevard van Monte Carlo – of Zandvoort. Volgens Ferrari zijn de fantastische rijeigenschappen en de lichtvoetigheid van de dichte Roma onverkort aanwezig. Met dank aan de beste gewicht-vermogensverhouding in zijn klasse, bewerkstelligd door onder meer het volledig aluminium chassis en de lichte softtop.



Hoe snel is de Ferrari Roma Spider?



Inderdaad is een leeggewicht van 1556 kilo indrukwekkend voor een open auto met een vermogen van 620 pk en een koppel van 760 Nm. Al die power wordt trouwens niet gegenereerd door een traditionele V12, maar door de inmiddels bekende V8 met twee turbo’s. En met de vormgeving wil Ferrari dan refereren aan het dolce vita-gevoel van de jaren 50 en 60, gelukkig hoef je om sportief te rijden niet meer met een loodzware koppeling en een nukkige vijfbak in de slag.



De dubbel geblazen V8 is gekoppeld aan een razendsnel schakelende 8-traps DCT-transmissie. Daarmee knal relaxed je in 3,4 seconden van 0 naar 100 km/h en is een top van boven de 320 km/h mogelijk. Hij doet daarin niet onder voor de Roma met dak. Flipperen mag, maar hoeft niet.

Speciale Spider-foefjes



In het onwaarschijnlijke geval dat je de Ferrari Roma Spider in standaardtrim nog niet mooi genoeg vindt, kun je de auto een persoonlijke touch geven. Nee, Ferrari monteert op verzoek geen mistlampen, extra brede zijskirts of 23-inch wielen. Wel bieden de Italianen keuze uit speciale stoffen en contrasterende stiksels voor de softtop.



En nu we het daar toch over de stoffen kap hebben: je kunt hem in 13,5 seconden openen, ook tijdens het rijden. Zolang je niet sneller gaat dan 60 km/h. Voor de dames en heren die onlangs peperdure doch windgevoelige haarimplantaten of siliconenlippen hebben aangeschaft, heeft de Roma Spider een windscherm aan boord.



Niet zomaar eentje, maar een nieuw, gepatenteerd exemplaar dat is geïntegreerd in de rugleuning van de achterbank. Je activeert het via een knop op de tunnelconsole. Stond daar nu ‘achterbank’? Ja, inderdaad, net als zijn gesloten fratello, is de Roma Spider een 2+2. Maar wij zouden eerder spreken van twee noodzitjes dan van een achterbank. Mocht je je twee chihuahua’s daar neerzetten, snoer ze dan alsjeblieft goed vast …



Prijzen Ferrari Roma Spider



Natuurlijk wil je weten wat de Ferrari Roma Spider moet kosten. Helaas zijn de prijzen niet bekendgemaakt, maar we kunnen wel een indicatie geven. Neem de prijs van de dichte Roma: 255.995 euro en tel daar ongeveer 30 mille bij op.