Facelift voor Mercedes GLA en GLB (2023): wat is er allemaal veranderd?

Mercedes is aan het faceliften geslagen. Waar ze eerder de GLE en GLE Coupé opfristen, is het nu de beurt aan de Mercedes GLA en Mercedes GLB. Wat is er allemaal veranderd?

De Mercedes GLA werd door de Duitsers geïntroduceerd in 2014, waarna deze werd gefacelift in 2017. Drie jaar later ontwierpen de Stuttgarters een nieuwe generatie van de compacte suv. In datzelfde jaar zag de Mercedes GLB het levenslicht. Mercedes lijkt dus een vernieuwingsinterval van drie jaar aan te houden, wat de ogenschijnlijke premature facelift van de suv’s verklaart.



Mercedes GLA en GLB (2023): vernieuwd exterieur en interieur

De GLA en GLB hebben van Mercedes een nieuw design gekregen, zowel aan de voor- als de achterkant. Zo is voor beide suv’s de grille vernieuwd met verticale lamellen, en zijn de motorkappen voorzien van sportieve lijnen. De koplampen en achterlichten zijn nu standaard voorzien van led-verlichting.

De GLA en GLB worden leverbaar in de gloednieuwe lakkleur spectraalblauw en met vier nieuwe velgdesigns. Daarbij kunnen de kersverse GLA- en GLB-rijders kiezen tussen 17, 18, of 20 inch lichtmetaal.

Dan het interieur, waar de GLA en GLB eveneens een vergelijkbare aanpak hebben gekregen. Het 10,25-inch multimediascherm is voor beide auto’s standaard, voor het digitale instrumentarium is te kiezen tussen een 7 of 10,25 inch scherm. Ook standaard zijn de comfortstoelen, te bestellen in zwart, macchiatobeige, saliegrijs, bahiabruin en red pepper. De twee laatstgenoemde zijn exclusief verkrijgbaar voor de AMG-line. Stuurverwarming is een optie.

Drie multimedia-modi

Beide modellen bevatten de nieuwste versie van het MBUX-multimediasysteem. De weergavestijlen zijn aan te passen door te kiezen voor drie verschillende modi: klassiek, sportief of subtiel. Apple CarPlay en Android Auto werken draadloos en net als in de GLE is een Burmester-audiosysteem met Dolby Atmos optioneel. Ook het parkeerpakket en het spiegelpakket zijn bij te bestellen. Wel standaard zijn de grootlichtassistent, een achteruitrijcamera en het USB-pakket.

Elke GLA en GLB is een beetje elektrisch

Mercedes heeft zowel in de GLA als GLB het gehele motoriseringsaanbod geëlektrificeerd. Dat betekent dat de suv’s altijd minimaal een mild hybrid zijn. De GLA is ook te bestellen als plug-in hybride. Deze stekkerversie heeft een grotere actieradius dan voorheen. Ook kan de accu sneller opladen met de boordlader van 22 kW.



Wat de nieuwe GLA en GLB gaan kosten, is nog een mysterie. Een prijsverhoging lijkt onvermijdelijk, dus reken maar op hogere vanafprijzen dan de kleine 47 mille (GLA) en 51 mille (GLB) die je eerst betaalde.

Bekijk hieronder meer foto's