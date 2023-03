Zeekr X (2023): geleende Smart-techniek zorgt voor grotere actieradius dan Volkswagen ID.3

Langzaam maar zeker druppelt meer informatie binnen over de Zeekr X. Waar we eerder meer te weten kwamen over het design en de naam van deze elektrische auto uit China, hebben we nu meer informatie over de specificaties. En die zijn heel indrukwekkend ...

Eerst een klein overzicht van wat we al wisten van de Zeekr X (voorheen Zeekr 003): de X is het derde product van Zeekr, een Chinees automerk dat valt onder de Geely-groep waartoe ook Volvo behoort. In China verkoopt Zeekr al de 001 en 009, maar de X is specifiek voor de Europese markt ontwikkeld.

De Zeekr X is is 4,45 meter lang, 1,84 meter breed en 1,57 meter hoog en doet ons een beetje denken aan een mix tussen een Lynk & Co en een BMW.

Zeekr X actieradius en accupakket

Het vermoeden dat de Zeekr X techniek zou lenen van de nieuwe Smart #1 blijkt te kloppen. Het batterijpakket van de Smart gaat ook gebruikt worden in de Zeekr. Dat betekent een accupakket van 66 kWh dat 390 kilogram weegt. De Zeekr X weegt zelf tussen 1.840 en 1.945 kilogram, afhankelijk van de uitvoering.

De Zeekr X kan tot maximaal 150 kW snelladen, wat betekent dat de batterij binnen 30 minuten tot 80 procent is opgeladen. Op een volle lading kan de Zeekr X een actieradius bereiken tussen 500 en 560 kilometer. Dat is verder dan de 420-550 kilometer van de ongeveer even grote Volkswagen ID.3.

Weten wanneer de Zeekr X precies op de Nederlandse markt komt?

Keuze uit twee aandrijflijnen

De actieradius is afhankelijk van de aandrijflijn die gekozen wordt. De Zeekr X biedt namelijk twee opties. De instapper heeft een elektromotor op de achteras, goed voor 272 pk. Maar je kunt ook kiezen voor twee elektromotoren waarmee je 428 pk tot je beschikking hebt. Bovendien krijg je dan 4x4-aandrijving.

Wanneer zien we de Zeekr X?

De Zeekr X wordt officieel gepresenteerd op de komende Shanghai Auto Show in april 2023. Snel daarna zal de Zeekr X de Chinese automarkt betreden, waarna ook West-Europa aan de beurt is. Dit betekent dat we de Zeekr X waarschijnlijk nog dit jaar in Nederland kunnen verwelkomen.