Huh, de designers van de Polestar 5 (2024) zijn iets vergeten

De Polestar 5, die in 2024 komt, krijgt steeds meer zijn definitieve gedaante. Maar zou de productieversie echt geen achterruit krijgen!?

Polestar is de 5 druk aan het testen in het noorden van Zweden. Wat valt op? Dat de vormgeving nog behoorlijk lijkt op de Precept concept car, waarop hij is gebaseerd. Verder is er officieel nog nauwelijks iets bekend over de Polestar 5. We weten dat hij volledig klimaatneutraal gebouwd gaat worden en een langere wielbasis heeft dan de Porsche Taycan.

Maar kijk je naar de foto’s, dan is er toch voldoende te melden. Aan de voorkant zien we het nieuwe familiegezicht van Polestar; dunne, opgesplitste koplampen en een lage neus. Bij de Precept openden de achterportieren nog ‘naar de verkeerde kant’ (suicide doors), maar aan de foto’s te zien krijgt de Polestar 5 gewone achterportieren.



En profil heeft de Polestar 5 met zijn aflopende daklijn veel weg van de Porsche Taycan, maar ook wel van de Tesla Model S en zelfs van de kleine Hyundai Ioniq 6. Daarmee lijkt de suv-trend wat gestopt. Laag en gestroomlijnd lijkt de nieuwe mode.

Polestar 5 heeft geen achterruit

De Precept had achterlichten over de volle breedte van de auto. Waarschijnlijk gebeurt dat ook bij de Polestar 5, al zijn ze op deze spionagebeelden nog weggemoffeld.



Maar het meest merkwaardige detail aan de Polestar 5 is het ontbreken van een achterruit – als het merk zich voor 2024 niet bedenkt. De achterruit loopt vrij ver door, maar het onderste gedeelte van de achterklep is dicht. De bestuurder moet via camerabeelden proberen om geen ongelukken te maken. Als Polestar dit echt van plan is, kunnen we dan nog een petitie starten voor een gewone achterruit? Of worden we nu echt oud … Het model dat we betrapten in Zweden, heeft wel gewoon echte zijspiegels en geen camera’s. Pfoeh …

Polestar 5 actieradius

De Polestar 5 krijgt zowel aan de voor- als de achteras een elektromotor en een fors batterijpakket van 100 kWh. 800 volt-techniek is standaard, zodat snelladen een fluitje van een cent moet zijn. Een exacte actieradius is nog niet bekend, maar reken op ongeveer 480 kilometer. Het vermogen van de Polestar 5 gaat richting 900 pk.



Eerst komt de Polestar 3 in 2023

Voordat we hem in productievorm gaan zien, introduceert Polestar een ander nieuw model. De Polestar 3 is een elektrische suv, die boven de Polestar 2 komt te staan en technisch identiek is aan de Volvo EX90. De 3 wordt in oktober 2023 onthuld.

Polestar krijgt het druk, want tussen de 3 en de 5 wordt ook nog de Polestar 4 onthuld. Dat wordt een opgehoogde en iets kleinere versie van de Polestar 2.