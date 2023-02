Volkswagen Touareg (2023): opvallendste nieuwtje zit op zijn kont en was eerst verboden

Na drie jaar van afwezigheid, komt de Volkswagen Touareg terug naar Nederland. In een gefacelifte versie nog wel: Het grootste nieuws van de vernieuwde Touareg vind je op zijn achterwerk ...



Momenteel leggen de Volkswagen-ingenieurs in Noord-Zweden de laatste hand aan de vernieuwde Volkswagen Touareg. Het laatste jaar dat de Touareg officieel in Nederland leverbaar was, wist Volkswagen er precies 7 (zeven) stuks te verkopen. Toch ziet het merk er brood in om de grote broer van de Tiguan weer hierheen te halen. De enige Touareg die op de Nederlandse markt enige kans van slagen heeft, is wat ons betreft de plug-in hybride versie, maar of er ook andere varianten in de Nederlandse showrooms komen is vooralsnog onduidelijk.

Nieuwe generatie led-lampen Volkswagen Touareg (2023)



Wel weten we dat de vernieuwde Volkswagen Touareg een gewijzigde grille krijgt met intelligente high-definition led-matrix-koplampen. Daarmee schiet je gaten in de allerdonkerste duisternis, zonder je tegenliggers te verblinden. Aan de binnenkant is de Volkswagen Touareg opgewaardeerd met mooiere materialen, onder meer op de armsteunen. Daarnaast krijgt de Touareg een verbeterde versie van de Innovision Cockpit, met rijbaanspecifieke navigatie en haarscherp in beeld gebrachte HD-kaartgegevens.



Ter verbetering van de veiligheid en de rijeigenschappen heeft Volkswagen eveneens het onderstel van de Touareg aangepast. Daarvan houdt de elektronica straks rekening met de belading. Zo wordt de auto zonder dakkoffer wendbaarder dan mét.

Verlicht merklogo Volkswagen



De heftigste primeur voor de vernieuwde Touareg heeft Volkswagen - letterlijk - voor het laatst bewaard. Want op zijn achtersteven heeft de Touareg als eerste Volkswagen in Europa een - hou je vast - verlicht merklogo! In China en de VS kenden ze dit al, maar tot januari 2023 was het in Europa nog verboden. Maar nu mag zo'n verlicht merklogo op de kont dus wel. Ali Express, grijp je kans en zet dat verlichte logo onmiddellijk in je webshop, want dat wordt geheid een hit!

Wanneer komt de nieuwe Volkswagen Touareg (2023) naar Nederland?



Nou niet meteen met je oude Touareg naar de dealer scheuren om hem in te ruilen voor een nieuwe, want dan ben je te vroeg. Het nieuwe model gaat van de zomer officieel in première en staat pas tegen die tijd in de Nederlandse showrooms. Prijzen zijn nog niet bekend, maar wij schatten dat de nieuwe Touareg iets betaalbaarder wordt dan zijn neven van de adellijke takken van de Volkswagen-familie uit Ingolstadt en Zuffenhausen, de Audi Q7 en de Porsche Cayenne. Dat wil zeggen dat je straks vanaf ongeveer 85.000 euro kunt gaan Touaraggen.