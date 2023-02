De Alfa voor de massa die het merk uit het slop moet trekken

Alfa Romeo heeft het moeilijk, zo laten de verkoopcijfers zien. Terwijl het Italiaanse merk rond de eeuwwisseling nog grote successen kende, is het nu een marginale speler. De Alfa Romeo Tonale moet een van de eerste wapenfeiten worden in de herrijzenis van Alfa Romeo.

Het zijn schrijnende getallen; Alfa Romeo verkocht in heel 2022 minder auto’s in heel Europa dan dat Lancia Ypsilons verkocht in thuisland Italië. Slechts 30.139 Alfa’s gingen over de toonbank in Europa vorig jaar. Het is een pijnlijk dieptepunt van de neerwaartse spiraal waarin het merk al een hele tijd vastzit. Zeker wanneer je bedenkt dat de Italianen in 2001 nog ruim 200.000 auto’s verkochten. Hoe is het dan mogelijk dat Alfa in 20 jaar zo in verval is geraakt?



Gebrek aan daadkracht

Een van de grootste redenen is het gebrek aan daadkracht. Met andere woorden: het gebrek aan nieuwe modellen. Twintig jaar geleden beschikte Alfa over verschillende fraaie en relatief geslaagde auto’s. Er was keuze te over, met bijvoorbeeld de 147, 156 (Berlina en Sportwagon), 166, GT, GTV en Spider. Later kwamen daar de 159 (Berlina en Sportwagon) en Brera bij.

Ik kan moeilijk beweren dat echt ál deze modellen een groot succes waren, maar Alfa Romeo overspoelde de Alfisti én de ‘gewone consument’ in elk geval met een gevarieerd modellengamma. Wie de afgelopen jaren een nieuwe Alfa voor de deur wilde hebben, had de keuze tussen een MiTo, Giulietta, Giulia en Stelvio. De twee eerstgenoemde waren betaalbaar, maar liepen op hun laatste benen. De laatste twee waren juist prijzig en daarmee onbereikbaar voor veel consumenten.

Dit resulteerde in een grote teruggang van de verkoopcijfers. In topjaar 1999 verkocht Alfa Romeo nog 9643 auto’s in Nederland. Hierna daalden de cijfers in rap tempo. Een kleine opleving in 2011 (5581 verkopen) bracht hoop, maar de opleving bleek van korte duur. Vanaf 2019 is het al helemaal kommer en kwel bij de Italianen: de verkoopcijfers in Nederland duiken onder de 1000 en weten daar niet meer boven te komen. En diezelfde trend zien we in heel Europa.



Een greep uit de dalende verkoopcijfers van Alfa Romeo in Nederland:

1999: 9643 auto's

2002: 6088 auto's

2005: 3150 auto's

2009: 1630 auto's

2011: 5581 auto's

2013: 1821 auto's

2019: 724 auto's

2021: 175 auto's

Van emotioneel naar rationeel

Stellantis - sinds 2021 eigenaar van Alfa Romeo - gaf een kleine twee jaar geleden aan dat het merk tien jaar de tijd krijgt om zich te bewijzen. Alfa had naar mijn idee twee opties om het vege lijf te redden. Het kon zich proberen neer te zetten als een echt premiummerk, dat zich met exclusieve auto's op het absolute topsegment zou richten. De andere optie was juist zich minder profileren als een liefhebbersmerk, en zich meer richten op de gemiddelde autokoper.

Laatstgenoemde had de voorkeur, zo liet UK-topman Damien Dally vorig jaar weten aan Autocar. Alfa Romeo moest zich ontdoen van zijn sportieve en emotionele imago, en juist een rationeel merk worden. Door meer in te spelen op de gemiddelde consumentenbehoeftes zou het merk een grotere doelgroep kunnen aanspreken. Alleen zo zou er voldoende geld in het laatje komen.



Tonale brengt hoop

De Tonale lijkt het eerste wapenfeit in die nieuwe strategie van Alfa. Begrijp me niet verkeerd, het ontwerp van de auto is zoals we gewend zijn van Alfa Romeo: om door een ringetje te halen. Mede door de koplampen, strakke lijnen en opvallende kleuren is de Tonale een eyecatcher in de stroom van grijze en weinig opvallende auto's. Tegelijkertijd is het een relatief betaalbare SUV, waarmee de Italiaanse autoproducent inhaakt op de huidige trend - al kwam het daarmee wel behoorlijk laat.

Vooral onderhuids is te merken dat Alfa Romeo als merk een transformatie ondergaat. Neem bijvoorbeeld de Tonale die we afgelopen week op de redactie hebben gehad. De rijervaring die deze Tonale met 130 pk biedt, kun je onmogelijk als sportief bestempelen; zelfs in de dynamische rijstand wordt een trap op het gaspedaal niet beloond met een indrukwekkende acceleratie. En waar Alfa altijd bekendstond als rijdersmerk met geweldige stuureigenschappen, trekt deze Tonale daar zich niks van aan. Het sturen is scherp, maar vederlicht en gaat niet met overdreven veel gevoel. Ik moet zelfs even denken aan de 'city mode-stand' van mijn oude Fiat Punto.

De overweldigende meerderheid van automobilisten zit echter niet te wachten op een dynamische rijdersauto. De Tonale is het eerste voorbeeld van het rationele dat Alfa als merk wil gaan uitstralen. De eerste tekenen zijn daarbij goed. In 2022 verkocht Alfa - hoewel de cijfers nog steeds niet om over naar huis te schrijven zijn - 27,7 procent meer auto's in Europa dan in 2021. Dat is volledig op het conto van de Tonale te schrijven. Begin februari werd bekend dat Alfa in de Pomigliano-fabriek van Stellantis een deel van de productielijn van de Fiat Panda gaat overnemen. Deze maatregel werd genomen om aan de verwachte vraag uit de Verenigde Staten te voldoen. Het zijn dit soort tekens van leven die Alfa zo hard nodig heeft, wil het kunnen voortbestaan.

Nood breekt wet

De puristen zullen mogelijk gruwelen van het wat algemene karakter van de Tonale. Dit is toch geen echte Alfa? Tegen hen wil ik zeggen: het merk heeft geen keus. Alfa Romeo moet simpelweg meegaan met de marktbehoeftes van nu. Doen ze dit niet, gaan ze kopje onder. En laten we eerlijk zijn: we hebben liever dat het merk voortleeft met auto's als de Tonale, dan dat we helemaal geen nieuwe Alfa's meer zien. En wellicht, als we heel hard blijven hopen, brengt Alfa Romeo bij leven en welzijn ook wel weer eens een uitzonderlijk model als de 4C of 8C. Een liefhebber mag dromen ...