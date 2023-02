Honda bouwt suv op waterstof en dit moet je weten

Honda gelooft in de toekomst van waterstof. Er is zelfs zoveel vertrouwen in, dat de Japanners de waterstoftechniek gaan introduceren op de nieuwe CR-V. Maar hoe werkt de techniek precies en wanneer gaan we er zelf mee rijden?

In november kondigde Honda al aan dat de nieuwe CR-V ook beschikbaar ging worden met waterstoftechniek. Daarmee wordt de CR-V de opvolger van de Clarity Fuel Cell. Dit was een sedan van Honda die die uitsluitend beschikbaar was in de Amerikaanse staat California en werd aangedreven met behulp van waterstof.

Honda CR-V met waterstof - hoe werkt het?

Het grote nieuws is de Honda CR-V op waterstof ook een plug-in hybride is. Dus de elektromotor kan op twee manieren van stroom worden voorzien: met de brandstofcel die waterstof in elektriciteit verandert, of met een oplaadkabel. De aandrijflijn is samen met het Amerikaanse General Motors ontwikkeld en het feit dat je hem kunt opladen, is een perfect 'vangnet' nu er in Nederland nog zo weinig waterstoftankstations staan.

De Honda CR-V krijgt twee waterstoftanks die achterin de auto worden geplaatst. Onder de stoelen bevindt zich een intelligente aandrijfeenheid en onder de motorkap zijn de brandstofcel en de elektromotor samen als één geheel gemonteerd.

Grote verbeteringen in de waterstoftechniek

Volgens Honda heeft de waterstoftechniek significante verbeteringen ondergaan sinds de ontwikkeling van de Clarity Fuel Cell. Zo zou het systeem aanzienlijk sneller opstarten bij koude temperaturen en kost het slechts een derde van de prijs om te bouwen. Dat laatste is dan weer te danken aan het gebruik van innovatieve materialen en een simpelere bouwconstructie.

Honda wil het waterstofcelsysteem blijven doorontwikkelen. Het streven is om rijden op waterstof net zo simpel en betaalbaar te maken als rijden op diesel. Honda begint rustig, met 2000 auto's waterstofauto's per jaar. Maar dat aantal loopt op naar jaarlijks 60.000 brandstofcellen in 2030.



Wanneer en waar gaan we waterstof CR-V zien?

De eerste Honda CR-V met waterstoftechniek zal van de productieband rollen in het Amerikaanse Ohio in 2024. Deze keer is de waterstoftechniek niet alleen voorbehouden aan California. Waar we de waterstof CR-V nog meer gaan zien, is een vraag waar Honda nog geheimzinnig over doet. Wel is zeker dat Japan, het thuisland van Honda, tot de gelukkigen behoort. Nu Europa nog ...



Ook buiten auto's

Het waterstofcelsysteem is niet alleen geschikt voor auto's, zo stelt Honda. De Japanners zijn actief op zoek naar partners om de techniek te kunnen testen in bedrijfswagens, vrachtwagens en bouwmachines. Dit doet Honda in China in samenwerking met Dongfeng Motors, en gaat ook in Japan een samenwerking met Isuzu aan.