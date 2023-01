Prijsverlijking: BMW iX1 Launch Edition veel goedkoper dan elektrische suv’s van Mercedes, Audi en Volvo

Een prijs van pak ’m beet 55 mille voor een elektrische BMX iX1 met 313 pk, 494 Nm en 64,7 kWh klinkt in deze dure tijden zo gek nog niet. Zitten er soms addertjes onder het gras?

BMW iX1

BMW heeft er een handje van om ‘het lekkers’ niet in schoenen, maar in een dure optielijst te verstoppen. Dat snappen we als het om exotische systemen gaat zoals adaptieve led-koplampen (voor de donkere wintermaanden) of een 360-gradencamera (voor netjes parkeren bij de laadpaal), maar niet wanneer het functies zijn die sommige goedkopere EV’s standaard aan boord hebben. Zoals adaptieve cruisecontrol en stoelverwarming. Maar eerlijk is eerlijk: Audi en Mercedes hebben ook een streng optiebeleid. En na wat plussen en minnen blijkt de BMX iX1 Launch Edition zelfs het koopje van de maand.

In deze prijsvergelijking bestellen we elke auto met onze vier wensen: adaptieve led-koplampen, een 360-gradencamera, adaptieve cruise control en stoelverwarming.

BMW iX1 xDrive30

(64,7 kWh, 2 motoren, 313 pk, 494 Nm)

Launch Edition-uitvoering - 55.274 euro

Adaptieve led-koplampen en 360-gradencamera - 3145 euro

Adaptieve cruisecontrol - 801 euro

Stoelverwarming - 374 euro

Totaalprijs: 59.594 euro

Duurder: Mercedes EQA

De goedkoopste Mercedes EQA (57.618 euro) heeft maar 190 pk en 375 Nm. Voor een eerlijke vergelijking met de BMX iX1, rekenen we met de krachtiger EQA 350 4Matic. Dan krijg je de Luxury Line en dat klinkt weldadig, maar je moet evengoed bijlappen voor de systemen in ons lijstje. Het resultaat is schokkend: 71.188 euro, bitte.

Mercedes EQA 350 4Matic

(66,5 kWh, 2 motoren, 292 pk, 520 Nm)

Luxury Line-uitvoering - 66.935 euro

Adaptieve led-koplampen - standaard

360-gradencamera - 2172 euro

Adaptieve cruisecontrol - 1730 euro

Stoelverwarming - 351 euro

Totaalprijs: 71.188 euro

Duurder: Audi Q4 E-Tron

Voor een Audi Q4 E-Tron die qua kracht in de buurt komt van de BMX iX1, vraagt Audi de absolute hoofdprijs. Schrale troost: je krijgt meer batterij voor je geld: 77 versus 64,7 kWh. En zowel de verwarmde voorstoelen als de geavanceerde led matrix­koplampen zijn bij de prijs inbegrepen. Maar dat mag ook wel voor ruim 72.000 euro!

Audi Q4 E-Tron 50 quattro

(77 kWh, 2 motoren, 299 pk, 460 Nm)

Advanced Edition-uitvoering - 71.015 euro

Adaptieve led-koplampen - standaard

360-gradencamera - niet leverbaar

Adaptieve cruisecontrol - 1194 euro

Stoelverwarming - standaard

Totaalprijs: 72.209 euro

Duurder: Volvo C40 Recharge

Je zult toch maar op je nette geiten­wollen sokken de Volvo-showroom binnenlopen voor een verstandige en uitstootvrije suv, om vervolgens met 408 pk en 660 Nm onder je rechtersok weer naar huis te racen. De Volvo C40 Recharge in Ultimate-uitvoering heeft veel luxezaken standaard aan boord en gaat in 4,7 seconden van 0 naar 100.

Volvo C40 Recharge

(75 kWh, 2 motoren, 408 pk, 660 Nm)