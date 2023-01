Deze koning geeft Willem-Alexander het nakijken en rijdt wel volledig elektrisch

De Noorse koninklijke familie heeft onlangs een nieuwe BMW i7 in gebruik genomen. Hiermee gaat koning Harald V van Noorwegen voortvarender te werk dan onze koning en koningin. Wordt het niet tijd om 'het volk' het goede voorbeeld te geven?

In zijn laatste kersttoespraak heeft Willem-Alexander het over een 'confronterende tijd'. Want dwingt de klimaatverandering ons niet tot drastische keuzes?, aldus de koning. "Lapmiddelen en noodverbanden helpen niet meer. Het moet ánders." Maar voorlopig rijdt onze koning officieel nog altijd niet in een volledig elektrische auto, terwijl de overheid dit wél stimuleert. De koning laat zich nog altijd vervoeren in een plug-in hybride Audi A8.

Ook de koningin rijdt niet volledig elektrisch

Ook koningin Máxima en prinses Beatrix rijden nog niet volledig elektrisch. Beiden worden naar officiële gelegenheden eveneens vervoerd in een plug-in hybride Audi A8. Voor het milieu is dat nog altijd beter dan de oude dienstauto Volvo S80 met V6, maar de Noorse koninklijke familie geeft wel het goede voorbeeld door officieel álle dienstauto's met verbrandingsmotor aan de kant te zetten, meldt de Norwegian Electric Vehicle Association.



Natuurlijk: koninklijk blauw

De nieuwste elektrische aanwinst binnen het officiële wagenpark van de Noorse koninklijke familie is de BMW i7. De elektrische topsedan is uiteraard uitgevoerd in koninklijk blauw en niet in zilver zoals op de persfoto bovenaan. Andere elektrische auto's die koning Hakan en zijn familieleden voor staatsaangelegenheden tot hun beschikking hebben, zijn een Mercedes EQS en een Mercedes EQV.



De kleine lettertjes



Een opmerking bij het statement van het Noorse koninklijk huis, zeg maar de kleine lettertjes, is dat het praktisch haalbaar moet zijn. Dat zal ook de reden zijn waarom onze koning zich vooralsnog in een plug-in hybride laat vervoeren. Door zijn drukke werkschema met afspraken door het hele land heeft hij waarschijnlijk niet de tijd om telkens onderweg te laden. Aan de andere kant: het moet ánders. Dus rap die veelbesproken speedboot inruilen voor een BMW i7.

Overigens rijdt Willem-Alexander privé wel af en toe in een elektrische auto; de koning is meerdere malen gespot in een Tesla Model X.