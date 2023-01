Start productie BMW X5 op waterstof: BMW luistert niet naar ons!

Niet alleen Toyota, ook BMW gelooft in waterstof. En dus gaat de BMW iX5 Hydrogen Concept in productie. In eerste instantie in kleine serie, maar misschien staat-ie in 2025 wel in de showroom.



BMW trekt zich dus niks aan van de weinig bemoedigende woorden van onze collega Bart en ziet wél toekomst in de waterstofauto. Eind vorig jaar ging de BMW iX5 in een kleine serie in productie. In eerste instantie om ervaring op te doen met waterstof, maar we verwachten dat het daar niet bij blijft ...

Gebaseerd op de BMW X5

BMW wil met de iX5 Hydrogen laten zien dat het niet alleen gelooft in elektrische auto’s met stekker en hybrides, maar ook in waterstof. De iX5 Hydrogen is - zoals de weinig originele naam al doet vermoeden - gebaseerd op de BMW X5. Ze rollen in dezelfde fabriek in Spartanburg (VS) van de band. Uiterlijk zie je de overeenkomsten ook meteen, al onderscheidt de iX5 zich met alle blauwe accenten.

Er moesten wel wat aanpassingen worden gedaan om waterstofaandrijving mogelijk te maken. Dankzij een licht gewijzigd onderstel, passen de waterstoftanks onder de middentunnel en de achterbank. Aan de achteras zijn een elektromotor en een 400 volt boordnet gemonteerd. De brandstofcel bevindt zich op zijn beurt onder de motorkap.

Brandstofcel levert 170 pk

De brandstofcel levert in z'n eentje al een vermogen van 170 pk. De waterstof die nodig is om de elektriciteit op te wekken, wordt opgeslagen in twee hogedruktanks van 700 bar.

In de tanks kun je in totaal 6 kilo waterstof kwijt. Om te garanderen dat er altijd voldoende energie beschikbaar is, bijvoorbeeld voor een snelle inhaalactie, wordt stroom opgeslagen in een batterij onder de kofferruimte. De elektromotor en de brandstofcel zijn samen goed voor een vermogen van 374 pk.

Tanken in plaats van laden

Tanken met de BMW iX5 Hydrogen is zo gepiept en duurt maar 3 tot 4 minuten. Nog een voordeel van waterstofauto’s is dat de actieradius bij koud winterweer nauwelijks afneemt. Bij elektrische auto’s met stekker gebeurt dat wel.



BMW iX5 Hydrogen prijs: meer dan 100.000 euro

Helaas, officiële informatie over bijvoorbeeld de prijs of de actieradius heeft BMW nog niet verklapt. Maar de waterstof-SUV is vanwege de complexe techniek een flinke aanslag op je portemonnee. We verwachten een prijs voor de BMW iX5 van minstens 100.000 euro. Je kunt vast beginnen met sparen, want de iX5 komt waarschijnlijk pas in 2025 op de markt.