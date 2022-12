5 redenen waarom we ons verheugen op de nieuwe Peugeot 408

De Peugeot 408 staat in de startblokken om de Nederlandse automarkt te bestormen. Wij zullen de nieuwe Peugeot met open armen ontvangen en wensen hem een goede wedstrijd. Daar hebben we 5 goede redenen voor.

1. De Peugeot 408 is een veelzijdige schoonheid

In een automobiel landschap waarin je door de suv-bomen het bos niet meer ziet, is de Peugeot 408 een welkome afwisseling. Hij biedt een hogere instap dan de Peugeot 308, maar hij heeft de looks van een slanke fastback. Zijn grote achterklep biedt riant toegang tot een ruime kofferbak en een in delen neerklapbare achterbank. En mede dankzij de grote wielbasis, hebben de achterpassagiers met lange benen ook al niets te klagen. Zo imponeert de Peugeot 408 je collega’s met zijn allure en je gezin met zijn praktische eigenschappen.

2. De aandrijflijnen bieden voor elk wat wils

De veelzijdigheid van de Peugeot 408 vertaalt zich ook naar de beschikbare aandrijflijnen. Hij is onmiddellijk leverbaar als PureTech 130 met een 130 pk sterke benzinemotor en als HYbrid met 180 of 225 pk. Beide vermogensvarianten van de HYbrid hebben een plug-in hybride-aandrijflijn. Ze combineren een 1,6-liter benzinemotor met een elektromotor. Die laatste wordt gevoed door een batterij van 12,44 kWh. Hiermee kunnen de plug-ins ongeveer 60 kilometer puur elektrisch – dus muisstil en uitstootvrij – rijden. In de loop van 2024 komt er bovendien een volledig elektrische Peugeot 408 op de markt, de e-408.



Omdat steeds meer mensen het schakelen graag aan de techniek overlaten, voorziet Peugeot de 408 standaard van een automatische versnellingsbak – ja, ook de basisversie!

3. Je kunt het interieur opwaarderen tot premiumniveau

Peugeot-interieurs worden gekenmerkt door de unieke i-Cockpit, mooie materialen en een degelijke afwerking. De nieuwe Peugeot 408 is geen uitzondering, maar in de GT-uitvoering bereikt het nieuwe hoogten. Als je het interieur de allure wilt geven van auto’s uit de absolute topklasse, dan kun je de elektrisch verstelbare stoelen laten bekleden met blauw nappaleder (2950 euro). In de hoofdsteunen gegraveerde Peugeot-logo’s en een weldadige stoelverwarming en -massage zijn bij de prijs inbegrepen. Muziekliefhebbers kunnen zich tijdens de stoelmassage akoestisch laten verwennen door het premium geluidssysteem van Focal.

4. De Peugeot 408 HYbrid is snel, zuinig én stil

Of je nu kiest voor de 408 HYbrid met 180 of 225 pk, je wordt beloond met uitstekende prestaties. Maar dan zonder dat je je bij elke tankbeurt voor het hoofd slaat omdat je je hebt laten verleiden tot een serie snelle tussensprints.

Zeker als je de sportmodus kiest, is de Peugeot 408 HYbrid bijzonder rap, maar desgewenst kun je tot een snelheid van 135 km/h ook volledig geruisloos en puur elektrisch rijden. De Peugeot 408 HYbrid 180 sprint in 8,1 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h, de HYbrid 225 snoept daar nog 0,3 seconden vanaf.



De topsnelheid van 225 respectievelijk 233 km/h is leuk voor de statistieken, de autobahn en de borreltafel, maar niettemin indrukwekkend. Toch komt het officiële WLTP-verbruik van de krachtigste versie niet boven de 1,3 l/100 km (1 op 77) uit. Toegegeven, dat is onder ideale omstandigheden, maar wie trouw stekkert en niet elke dag heel veel kilometers maakt, haalt zonder moeite 1 op 30. Tijdens normaal gebruik is de aandrijflijn bijzonder stil en vanaf de Allure Pack-uitrusting dragen ook de gelaagde, isolerende voorste zijruiten een extra steentje bij aan het geluidscomfort.

5. Zijn onderstel maakt de Peugeot 408 tot een klassieke grande routière

Niet alleen de elegante lijnen van de Peugeot 408 roepen herinneringen op aan de snelle, comfortabele Peugeots uit het verleden als de 504 Coupé en 406 Coupé. Ook het veercomfort van de Peugeot 408 is van klassiek hoog, Frans niveau.

De meeste oneffenheden worden met een aangename nonchalance gladgestreken – dit is de Franse slag op zijn best. Anders dan vroeger gaat de comfortabele vering niet gepaard met overmatig overhellen in bochten. Wij zijn geen fan van filerijden, maar combineer je het Pack Drive Assist met Lane Positioning Assist dan kun je semi-autonoom rijden. De auto blijft in de gekozen positie, binnen de rijstrook blijft rijden. Dit maakt zelfs de meest ergerlijke filerit tot een ontspannen ervaring.