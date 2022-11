Nio ET7 prijs: een koopje, maar ook een addertje onder het gras

De Nio ET7 is tóch te koop! De Nederlandse klant betaalt 72.900 euro, zowel voor de versies met 75 kWh als 100 kWh. Maar dan kun je nog steeds geen meter rijden. Hoe zit dat?

Aanvankelijk was Nio duidelijk: de modellen van het Chinese merk waren niet te koop. Je kon de ET7, en ook de ET5 en EL7 die later naar Nederland komen, alleen voor je deur zetten via subscription. Dat was een soort private-lease constructie, waarbij je in een Nio ET7 mag rijden voor een vast bedrag en een vast aantal kilometers. Bijvoorbeeld 1299 euro en 1250 kilometer per maand.

Nio ET7 kopen: dat kan nu

Ruim een maand nadat het merk zijn officiële start maakte in Europa, verandert Nio de strategie. Je kunt de Nio ET7 ook kopen, al zit er een addertje onder het gras.

In de prijslijst van de Nio ET7 zien we een consumentenadviesprijs van 84.900 euro. Die geldt voor de ET7 met accupakket van 75 kWh (actieradius: 445 kilometer). Kies je voor een groter accupakket van 100 kWh (actieradius: 580 kilometer), dan betaal je uiteraard meer en bedraagt de prijs 93.900 euro.



ET7 alleen met batterijlease te koop



En nu dat addertje. In Nederland is de Tesla Model S-concurrent alleen te koop in combinatie met batterijhuur. Het goede nieuws is dat de basisprijs van de ET7 daardoor omlaag gaat. Voor de Nio ET7 met 75 kWh en ET7 met 100 kWh is de prijs precies hetzelfde: 72.900 euro. De ET7 75 kWh wordt dus 12.000 euro goedkoper en de ET7 100 kWh zelfs 20.400 euro.

Maar dan heb je nog geen batterij, want die moet je leasen. Daarvoor betaal je elke maand een vast bedrag. Voor de ET7 75 kWh is het bedrag vastgesteld op 169 euro. Bij de ET7 100 kWh betaal je fors meer: 289 euro. In vijf jaar tijd, kost de accuhuur van de ET7 75 kWh je dan 10.140 euro, bij de 100 kWh-versie betaal je zelfs 17.340 euro.

Wisselen van batterij niet bij de prijs inbegrepen

Dat Nio kiest voor batterijhuur, is niet zo verwonderlijk. Het Chinese automerk onderscheidt zich van andere elektrische merken door het wisselstations voor accu’s nieuw leven in te blazen, nadat Renault ooit een mislukte poging deed om dit concept succesvol te maken. Binnenkort opent het eerste wisselstation in Tilburg, maar er volgen er veel meer.

Het idee is dat je – à la een tankbeurt – in vijf minuten je lege accu inruilt voor een volle. Dit klusje gebeurt volledig automatisch. Nio ondervangt met de leaseconstructie voor het batterijpakket een probleem waar klanten mogelijk over kunnen klagen: dat ze bij een wisselstation de batterij van hun gloednieuwe auto moeten ruilen tegen een wat ouder exemplaar.

Tot slot met een tip voor de ET7-kopers: reken je niet te snel rijk, want waarschijnlijk zit het wisselen van de batterij niet bij de leaseprijs in.