Zo rap gaat snelladen met Volkswagen ID.5 sinds softwareversie 3.0

Elektrische auto’s zijn nooit klaar. Met software-updates worden nieuwe functies toegevoegd en bestaande systemen verbeterd. De Volkswagen ID.5 draait op ID. Software 3.0 en dat merk je vooral tijdens het snelladen.

ID. Software 3.0 maakt de laadprestaties van je elektrische Volkswagen beter. Dat klinkt goed, maar wat betekent het in de praktijk? Wij nemen de proef op de som met een Volkswagen ID.5. Die wordt standaard geleverd met softwareversie 3.0. Heb je een ID.3 of ID.4 met 2.4, dan kun je over-the-air updaten naar 3.0.

ID.Software 3.0: langer sneller laden

We gebruiken twee laadgrafieken van Fastned om het verschil in laadsnelheid te laten zien. Links de ID.4 met 'oude' software, rechts de ID.5 met 3.0. Horizontaal staat het laadniveau van de batterij en verticaal de laadsnelheid. Wij maken dit soort grafieken ook zelf voor ons magazine, dus je kunt ook Auto Review 9/2022 erbij pakken en pagina 65 openslaan.

De piek aan het begin is hetzelfde gebleven: ongeveer 140 kW. Dat maakt inpluggen bij 5 tot 10 procent ideaal, want het laadvermogen klimt (en klom) meteen tot boven de 130 kW. Maar de grote winst zit ‘m in het laadverloop na 30 procent. Vroeger begon op dat punt het laadvermogen in te zakken, zoals in de linker grafiek uitgebeeld door de schuine lijn omlaag. Tegenwoordig blijft het laadvermogen hoog en constant tot wel 60 of 70 procent.

Met softwareversie 3.0 duikt pas bij 75 procent de laadsnelheid onder de 100 kW. Voorheen gebeurde dat al bij 47 procent. Dankzij ID. Software 3.0 wordt elke minuut aan de snellader dus optimaal gebruikt om de batterij vol te drukken.

Conclusie: 10 minuten tijdswinst

En wat betekent dit voor de wachttijd? Volkswagen communiceert voor de ID.4 een laadtijd van 38 minuten. Onze Volkswagen ID.5 met 77 kWh en 3.0 ging in 27 minuten van 10 naar 80 procent. Ongeveer 10 minuten tijdswinst dus.