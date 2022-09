Hoeveel geduld heb jij? Volkswagen ID. Buzz-levering pas in voorjaar 2023

Wat is-ie leuk hè, de Volkswagen ID. Buzz. Wie hem nu bestelt en hoopt nog in 2022 de kerstboom in zijn nieuwe auto te kunnen vervoeren, heeft pech. Volkswagen maakte bekend dat de ID. Buzz-levering pas plaatsvindt in maart of april 2023.

Het liep storm bij de pre-order van de Volkswagen ID. Buzz. Liefst 12.500 mensen bestelden er eentje, waarbij het in bijna de helft van de gevallen om de ID. Buzz Cargo ging (de bedrijfswagenversie zonder achterbank). Dat is een opsteker voor Volkswagen, maar zorgt tegelijk voor oplopende levertijden. Volkswagen Bedrijfswagens-baas Carsten Intra maakte bekend dat de wachttijd op dit moment al oploopt tot ruim een halfjaar. Zelfs bij de helpdesk van je energieleverancier word je eerder geholpen ... Je krijgt je ID. Buzz dus niet eerder dan in maart of april 2023, als je hem nu bestelt.



Volkswagen had volgens Intra niet verwacht dat de ID. Buzz zó populair zou zijn. Wie hem bestelde, heeft er nog niet in kunnen rijden, want de auto staat nog niet bij de dealer. Hij is dus puur op basis van foto’s en filmpjes verkocht …. Volkswagen mikte aan het begin van de zomer op een jaarproductie van 15.000 voor 2022, en die is al volledig uitverkocht.

Loopt de ID. Buzz-levering verdere vertraging op?

Dat is niet bekend, wel is duidelijk dat Volkswagen hard aan een oplossing werkt. De productie in de drie fabrieken in Hannover, Emden en Zwickau gaat omhoog van 100 naar 200 auto’s per dag. Volgend jaar gaat het nog sneller: Volkswagen mikt op een productie van 100.000 Buzz’en in 2023, en dat aantal moet later verder stijgen naar 130.000.



In Duitsland worden de eerste ID. Buzz-modellen in oktober bij de dealer verwacht, waarna de levering aan de klanten in november start. Ook in Nederland is de hoop dat je de ID. Buzz nog in oktober in het echt kunt bewonderen. Voor écht vroege beslissers is er nog goed nieuws te melden, want wie de ID. Buzz al in de zomer heeft besteld, heeft grote kans dat de ID. Buzz nog in 2022 bij hem of haar voor de deur staat.



Prijs ID. Buzz (Cargo): hij is duur!

De Volkswagen ID. Buzz wordt geleverd in een vijfzits personenautoversie en als bedrijfswagen zonder achterbank, de ID. Buzz Cargo. Deze kost (exclusief btw) 46.200 euro. De prijs van de Volkswagen ID. Buzz in de personenwagen-uitvoering is zelfs 69.990 euro. De 204 pk sterke ID. Buzz heeft een accupakket van 77 kWh en een actieradius van 413 kilometer. Later komen goedkopere versies met kleinere accupakketten.