80 miljoen euro aan cocaïne smokkelen? Dat doe je in stijl met een Bentley S2

Stones-gitarist Keith Richards had eind jaren zestig een Bentley S3 met daarin een geheim opbergvakje voor drugs. Kinderspel vergeleken met deze Bentley S2 uit 1960. Want die is in zijn geheel een opbergvak voor drugs! De Australische politie vond er voor liefst 80 miljoen euro aan cocaïne en crystal meth in.

De Australian Border Force kreeg een tip over een container uit Canada. Volgens de papieren zou er een klassieke Bentley S2 uit 1960 inzitten. De Britse luxelimousine werd door een enorm röntgenapparaat gehaald, wat een aantal onregelmatigheden opleverde. Zo vond de grenspolitie crystal meth in een ruimte achter de koplampen.

Klassieke Bentley S2 in één keer 800 keer zoveel waard

Nadat de Bentley was overgedragen aan de Australische politie werd hij deels uit elkaar gehaald. In totaal zat de auto vol met 161 kilo crystal meth en 30 kilo cocaïne. De straatwaarde van de drugs is 115 Australische dollar. Omgerekend is dat bijna 80 miljoen euro. Een Bentley S2 zonder drugs erin is gemiddeld zo'n 100.000 euro waard.