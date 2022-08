Zucht, daar hebben we weeeeerrrr een gelimiteerde supercar: de Bentley Batur

Dit is een heel speciale Bentley, want er worden maar 18 exemplaren van de Batur geproduceerd. Maar zo heel speciaal voelt het nieuwste model uit Crewe niet. We zijn een beetje limited edition-moe. Maar rijkaard die van gekkigheid niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen, kennelijk niet. De volledige Bentley Batur-oplage is al uitverkocht, voor bijna 2 miljoen euro per stuk, exclusief belastingen.

Bentley gaat vaker kleine series bouwen, zo heeft de fabrikant aangekondigd. Het eerste bewijs daarvan was de Bentley Bacalar, waarvan 12 exemplaren ter wereld zullen komen. De Bentley Batur is iets minder zeldzaam, met een oplage van 18 stuks. Je kunt duidelijk zien dat die laatste gebaseerd is op de Continental GT, alleen heeft hij een afwijkende designtaal. Weg zijn de ronde koplampen die we al jaren kennen van Bentley! Ervoor in de plaats komt een wat inwisselbare neus met kleine, afgeplatte lichtunits. Aan de achterkant overheerst dat minimalistische ook.

Bentley Batur is de krachtigste Bentley aller tijden

Naar verluidt is dit de designrichting die Bentley op gaat met zijn toekomstige elektrische modellen. Ironisch genoeg heeft de Batur gewoon nog een twinturbo W12 aan boord. De immense krachtbron is 740 pk en 1000 Nm sterk. Daarmee kunnen we de Batur betitelen als de sterkste Bentley aller tijden. De 18 kopers wordt geen strobreed in de weg gelegd als het op aankleding van hun Batur aankomt. Of het nou gaat om het exterieur of het interieur, niks is onmogelijk, als de klant maar (extra) betaalt.