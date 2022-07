Fan van 007? In september kun je al deze 'James Bond Cars' kopen

De James Bond-filmreeks bestaat zestig jaar. En om dat te vieren verkoopt veilinghuis Christie's in september een hele verzameling Bond-memorabilia, waaronder gesigneerde scripts, kleding uit de films, rekwisieten en natuurlijk auto's. Er is genoeg te kiezen, van Aston Martins tot Jaguars en Land Rovers.

Er worden twee veilingen gehouden, op 27 september online en op 28 september bij Christie's in Londen. Die laatste is de interessantste, althans voor ons. Want er gaan maar liefst vijf 'Bond Cars' onder de hamer, allemaal uit de laatste James Bond-film met Daniel Craig: No Time to Die. Zit er iets voor jou bij? Kijk hieronder waarop je kunt bieden.

Aston Martin DB5 - geschatte opbrengst: 1,5 tot 2,0 miljoen pond

Dit is geen echte Aston Martin DB5, maar een van de acht stuntauto's die voor No Time to Die zijn gebouwd. Hij heeft een 3,2-liter zes-in-lijn, een handgeschakelde versnellingsbak, een voor stuntwerk geoptimaliseerd onderstel, krachtigere remmen en een koetswerk van koolstofvezel. In No Time to Die is de DB5 gebruikt in de openingsscène, waarin Daniel Craig en Lea Seydoux in een Italiaanse dorpje worden achtervolgd door leden van Spectre. Achter de koplampen van de Aston Martin zitten twee gatling-machinegeweren.

Land Rover Defender - geschatte opbrengst: 300.000 tot 500.000 pond

Je mag niet de openbare weg op met deze Land Rover Defender, aangezien hij geen typegoedkeuring heeft en niet voldoet aan de veiligheidseisen. Hij is een van de tien stuntauto's die zijn gebruikt voor de achtervolgingsscène in Noorwegen, waarin een hele vloot Land Rovers en Triumph-motoren achter Bond in een Toyota Land Cruiser aan zit. De Defender is uitgerust met een hydraulische handrem (voor het betere driftwerk), een rolkooi, zware beschermingsplaten onder de motor en delen van de ophanging, en een speciale benzinetank uit de racerij.

Aston Martin V8 - geschatte opbrengst: 500.000 tot 700.000 pond

Deze Aston Martin V8 is een knipoog naar de fans. Daniel Craig trekt er een doek af in een garage in Londen. Aan het kenteken kunnen we zien dat het dezelfde auto moet zijn als in The Living Daylights, de eerste Bond-film van Timothy Dalton in de jaren tachtig. In werkelijkheid is deze Aston natuurlijk niet dezelfde auto. Hij is een van drie speciaal voor No Time to Die aangepaste V8's. Niet dat er gadgets in zitten, waarschijnlijk heeft Aston Martin gewoon drie oude V8's omgebouwd naar de correcte Living Daylights-specificatie.

Range Rover Sport SVR - geschatte opbrengst: 80.000 - 120.000 pond

Gaaf, een echte Range Rover Sport SVR met 575 pk sterke V8 voor 'slechts' 80.000 pond! Maar helaas, ook deze suv mag je niet op de openbare weg rijden. Hij is op allerlei manieren geschikt gemaakt voor stuntwerk en die toevoegingen komen niet door de keuring. Land Rover leverde zes exemplaren van de Range Rover Sport SVR aan de makers van No Time to Die. James Bond komt er twee tegen op de beroemde Atlantic Road in Noorwegen, waarna een spectaculaire achtervolging door de bossen begint.

Jaguar XF - geschatte opbrengst: 50.000 - 70.000 pond

Dat zie je niet vaak, een Jaguar XF met een volledige rolkooi. Mede daarom is de Britse zakensedan niet straatlegaal. Je mag ernaar kijken, meer niet. Of je maakt op eigen terrein een rondje. Jaguar assembleerde zes XF's voor gebruik in No Time to Die. Allemaal werden ze grondig aangepast om te kunnen doen wat ze in de film doen. De 'Jags' treden op in de openingsscène, waarin ze Daniel Craig achtervolgen door de krappe straten van een Zuid-Italiaans dorpje en uiteindelijk kapot worden geschoten door de Aston Martin DB5 eerder in dit verhaal.