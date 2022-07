1650 kilometer op één tank in een BMW 7-serie! Dit is waarom diesel geweldig is

Diesel ... Boe! Bah! De brandstof van de duivel, met roet erin en stikstofoxiden en zo. Maar een dieselmotor is ook efficiënt en zuinig. Kijk maar eens naar wat een Britse Youtuber deed: een rit van 1650 kilometer op één tank. In een BMW 7-serie nog wel.

Joe Achilles, een Britse Youtuber, reed in zijn BMW 730d van Londen naar Madrid. Een rit van ruim 1650 kilometer. In theorie zou dat niet op één tank moeten kunnen in een 730d van de vorige generatie. Het officiële NEDC-verbruik van de 3,0-liter zescilinder turbodiesel voorin is 1 op 18,9, de tank is 78 liter groot en dus heeft de BMW een range van 1474 kilometer. Maar toch waagde de Engelsman het erop.

Na 1650 kilometer had de BMW zelfs nog diesel over

Op zijn 22 uur durende rit scoorde Achilles een verbruik van 1 op 22,7. En dat in een 5 meter lange, 1730 kilo zware luxelimousine! Dat is meer dan indrukwekkend. Erg snel ging de monsterrit dan ook niet. Achilles hield de cruisecontrol op een bescheiden 100 km/h om het verbruik laag te houden. Het grappige is bovendien dat hij aan het einde van zijn reis nog genoeg diesel in de tank had voor nog eens 150 kilometer. De 730d had dus bijna 1800 kilometer ver kunnen komen.