Bentley is koning uitmelken! Neemt 96-jarige Speed Six weer in productie

Wat moeten we nou vinden van dit soort continuations? Ze zijn heel indrukwekkend, natuurlijk, maar voelen toch ook een beetje aan als gemakzuchtige geldklopperij. Want reken er maar op dat Bentley voor deze nieuwe Speed Six - die in een serie van twaalf stuks wordt gebouwd - een miljoenenbedrag vraagt.

Het is niet de eerste keer dat Bentley met een serie continuations komt. In 2019 introduceerde het Britse merk een serie van twaalf nieuwe Blowers. En dat besluit kon niet op de waardering van Bentley-verzamelaars rekenen. Onder meer Ralph Lauren en Evert Louwman zetten hun handtekening onder een brief naar Bentley-topman Adrian Hallmark, waarin ze schrijven dat de continuations de historische waarde van de originele auto's beschadigen. Volgens de heren zorgen dit soort auto's ervoor dat de lijn tussen echt en nep erg vaag wordt.

Vooral Engelse automerken houden van continuations

Vooral Britse luxemerken hebben iets met de zogenoemde continuations. Aston Martin nam niet zo heel lang geleden de DB4 Zagato weer in productie en bouwde een reeks zilverkleurige DB5's met James Bond-gadgets. Jaguar doet iets soortgelijks en bracht twaalf replica's van de eerste E-Type op de markt een reeks nieuwe C-Types en D-Types.

Bentley Speed Six won twee keer de 24 uur van Le Mans

Hoe dan ook, terug naar Bentley, dat een vreemde reden heeft voor het terugbrengen van de Speed Six (afgezien van het bakken met geld verdienen). Het merk zegt dat de twaalf continuations bedoeld zijn om de Le Mans-winsten van de Speed Six in 1929 en 1930 te vieren; een vrij willekeurig jubileum. Eind jaren twintig bouwde Bentley twee series van de Speed Six in een oplage van totaal 544 exemplaren. Beide types werden aangedreven door een 6,6-liter zescilinder lijnmotor. De eerste had een vermogen van 149 pk, de tweede van 182 pk.

Alle twaalf nieuwe Bentley-klassiekers zijn al verkocht

Experts van Bentley Mulliner hebben oude technische tekeningen en twee originele auto's als referentie gebruikt voor de nieuwe exemplaren. Op basis daarvan hebben ze een 3D-computermodel van de Speed Six gemaakt. Bentley begint in juli met de bouw van de eerste continuation. Als die af is, wordt hij gebruikt als ontwikkelingsvoertuig voor het broodnodige testprogramma. Wat een nieuwe Speed Six kost, heeft Bentley niet bekendgemaakt. Hoeft ook niet, want alle twaalf zijn al verkocht.