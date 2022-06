Waarom de 884 pk sterke Polestar 5 net zo snel laadt als-ie gaat

De Polestar 5 lijkt een hele interessante auto te worden. Jammer dat-ie pas in 2024 op de markt komt. De vierdeurs GT, zoals Polestar het model noemt, is deze week in prototypevorm te zien op het Goodwood Festival of Speed, waar hij een tijd gaat neerzetten op de beroemde heuvelklim. Een snelle tijd, waarschijnlijk, want met 884 pk en vierwielaandrijving komt de Polestar 5 best van z'n plek.

De Polestar 5 is de productieversie van het Polestar Precept-studiemodel, dat in 2020 werd onthuld. Er is vooralsnog weinig bekend over de vierdeurs coupé. We weten dat hij in 2024 op de markt komt, van het formaat Porsche Taycan is en CO2-neutraal gebouwd gaat worden.

Polestar 5 met vierwielaandrijving en 884 pk

Polestar heeft nu ook details over de aandrijflijn bekendgemaakt. In de 5 liggen twee elektromotoren, die samen 884 pk en 900 Nm leveren. Laden gaat vast enorm snel, want de Polestar heeft een systeemspanning van 800 Volt. De Porsche Taycan heeft dat ook en haalt er een laadsnelheid van 270 kW mee.

Eerst nog introductie van Polestar 3 en 4

Polestar is nu nog een klein merk, met momenteel alleen de Polestar 2 op de prijslijst (de Polestar 1 was een zeer gelimiteerde hybride luxecoupé). In de aanloop naar de lancering van de 5 komen er twee andere Polestar-modellen op de markt, beide elektrische suv's. De Polestar 3 eerst en daarna de Polestar 4.