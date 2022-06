Coupé-suv's lelijk? Kijk dan eens naar deze fantastisch mooie Peugeot 408

Oké, oké, laten we niet te veel met superlatieven strooien. We kunnen ons alleen niet voorstellen dat iemand de nieuwe Peugeot 408 níet fraai vind. Want wat hebben de ontwerpers van Peugeot een bijzondere creatie afgeleverd!

Wat is de Peugeot 408 precies? In het persbericht begint het gegoochel met definities al. Volgens Peugeot is de 408 een fastback, maar er is ook iets voor te zeggen om hem een cross-over of coupé-suv te noemen. Hoe dan ook, de 408 is wat anders dan anders en bovendien bloedmooi, als we zo vrij mogen zijn.

Nieuwe Peugeot 408 agressiever gestileerd

Peugeot is sowieso lekker bezig met zijn design. De 208, 308, 508 en de drie suv-modellen zijn herkenbaar, erg aantrekkelijk en zwemmen bovendien tegen de mainstream in. Met de 408 borduurt Peugeot voort op zijn bestaande ontwerpen, met een aantal bekende elementen, zoals de 'slagtanden' voorop, de gesegmenteerde grille en de geknepen achterlichten.

In vergelijking met bijvoorbeeld de 308 en 3008 heeft de nieuwe 408 een agressiever voorkomen, met een bijna dreigend front, hoge flanken, lage zijruiten en een dynamische daklijn. De naam van de fastback / coupé-suv zorgt echter voor enige verwarring. Want volgens Peugeot moeten we de 408 zien als een model tussen de 308 en 3008 in.

Zelfde platform als de 308, maar veel langer

Hij staat op hetzelfde platform als de 308, maar is meer dan 30 centimeter langer. Bovendien is-ie een klein beetje hoger, met een iets langere wielbasis. De helderblauwe auto op de foto's is waarschijnlijk het topmodel en staat op opmerkelijke 20-inch wielen. Ze lijken zo van een concept car af te komen.

Het dashboard komt een op een uit de 308

Het interieur van de 408 is minder verrassend. Daar vind je gewoon het dashboard van de 308, met de inmiddels bekende i-Cockpit van Peugeot: het kleine stuurtje en het digitale display daarboven. Gezien het aflopende dak van de 408 zijn we zeer benieuwd naar de hoofdruimte achterin. Met de beenruimte zal het wel goed zitten. In de kofferbak is plek voor 536 - 1611 liter aan bagage. De batterij van de plug-in hybride snoept daar enkele tientallen liters vanaf.

Volgend jaar ook elektrische Peugeot e-408

Want ja, de 408 komt in eerste instantie op de markt met de bekende motoren van de 308. Dat betekent dat je kunt kiezen uit een 130 pk leverende 1,2-liter driecilinder benzinemotor en twee plug-in hybrides: een met 180 pk en een met 225 pk. In beide zit een 12,4 kWh-batterij, maar wat de elektrische actieradius zal zijn, is nog niet officieel bekendgemaakt. Een automaat met acht verzetten is standaard op iedere 408. Volgend jaar introduceert Peugeot ook nog de e-408.