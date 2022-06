4 redenen waarom Audi deze elektrische tuktuk bouwt

Audi spreekt zelf van een e-riksja, maar in onze ogen is het een elektrische tuktuk. Hoe je de uitstootvrije driewieler ook noemt, feit is dat hij zijn stroom haalt uit gebruikte accumodules van een Audi e-tron.

Waarom bouwt een automerk als Audi een elektrische tuktuk? Goede vraag! Wij kunnen vier redenen bedenken:

1. Tweede leven voor batterij uit elektrische auto's

Audi zoekt naar manieren om accumodules na gebruik in een elektrische auto een tweede leven te geven. Voor een tuktuk is het niet erg als een deel van de capaciteit verdwenen is, want hij heeft ook niet zoveel nodig. Kijk maar naar de 12 pk sterke Opel Rocks-e (review): die haalt 75 kilometer uit 5,5 kWh.

2. Vrouwen in India helpen

Audi heeft de drie elektrische riksja’s voor India ontwikkeld. In het bijzonder om de werkgelegenheid voor vrouwen in India te versterken: zij krijgen de e-riksja's om hun goederen naar de markt en terug te vervoeren.

3. Audi-medewerkers opleiden

Aan de elektrische tuktuks werkte een team van Audi-trainees. Waarschijnlijk pas afgestudeerde studenten die samen met de doorgewinterde carrosseriebouwers, spuiters en IT-specialisten van Audi, waardevolle dingen hebben geleerd.

4. Opvallen tijdens het Greentech Festival in Berlijn

Voordat de e-tuktuks naar India gaan, gaat Audi de show stelen tijdens het Greentech Festival in Berlijn. Bezoekers van het festival voor groene technologieën en een duurzame toekomst kunnen zelf een proefrit maken. Dan ziet iedereen hoe goed en groen Audi bezig is.