Kies maar: één Pagani Huayra Codalunga of 500 Mitsubishi Space Stars

Makkelijke keuze, natuurlijk. Wat moet je nou met vijfhonderd Mitsubishi Space Stars, duidelijk een van de matigste auto's op de markt? Dan toch maar de nieuwe Pagani Huayra Codalunga, waarop je geheid winst gaat maken, ook al kost-ie 7 miljoen euro.

We gaan meteen advocaat van de duivel spelen en gooien de knuppel in het hoenderhoek. De Pagani Huayra is geen fraaie supersportwagen: met zijn onooglijke vissenbek, rare aeroflappen, veel te grote sluitnaden en bizarre over-the-top interieur. Maar kennelijk zijn wij met die mening in de minderheid, want hoe duur de modellen van Pagani ook zijn, ze gaan als warme ciabattabroodjes over de toonbank.

Pagani Huayra Codalunga met een lange staart

Als je geld hebt, kun je bij Pagani gewoon je wensenlijstje indienen. En dat deden twee vermogende klanten. Ze vroegen aan Horacio Pagani om een langere versie van de Huayra te ontwikkelen. Het project duurde uiteindelijk twee jaar en resulteert in vijf exemplaren van de Pagani Huayra Codalunga. In het Italiaans betekent 'coda lunga' letterlijk 'lange staart', dus dat past bij deze auto, die maar liefst 36 centimeter langer is dan een 'reguliere' Huayra.

Prijs van 7 miljoen euro is zonder belastingen

Achterin ligt, zoals altijd, een twinturbo V12 van Mercedes-AMG. Het blok levert 851 pk en 1100 Nm koppel, en hoeft slechts 1280 kilo aan wagengewicht voort te stuwen. Over prestaties spreekt Pagani niet, maar ga uit van een 0-100 km/h-tijd van 3 seconden ongeveer. De topsnelheid van deze Huayra ligt boven de 350 km/h. Overigens moet je bij de prijs van 7 miljoen euro ook nog belastingen optellen. En dat vonden vijf kopers kennelijk geen probleem, want alle Codalunga's zijn al verkocht.