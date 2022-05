Pagani C10 - Je zou het niet zeggen, maar hier rijdt een kunstwerk op wielen

Of je de Pagani Zonda of Huayra nou mooi vindt of niet, je kunt niet ontkennen dat ze op een prachtige manier zijn gebouwd. De gebruikte materialen, de aandacht voor detail. Horacio Pagani ontwerpt geen auto's, maar kunst. En zijn volgende meesterstuk rijdt hier, helaas nog gecamoufleerd voor nieuwsgierige aagjes zoals wij.

Als je bij Pagani een auto bestelt, heb je niet te maken met pakketten en opties waaruit je kunt kiezen. Iedere Pagani wordt op de wensen van de klant afgestemd. De Zonda - die in 1999 werd geïntroduceerd - is al uit productie, maar als je er per se eentje wilt, dan stoft Pagani gewoon de mallen en machines weer af, zoals de laatste jaren meerdere keren is gebeurd. En zo zal het ook met de Huayra gaan, waarschijnlijk. Die wordt officieel niet meer gemaakt, maar als je genoeg centen meebrengt en Horacia Pagani lief aankijkt, krijg je er vast een.

Opvolger Pagani Huayra weer met twinturbo V12

Op deze foto's rijdt de opvolger van de Huayra rond. Binnen Pagani gaat hij door het leven als C10. Hoe hij echt gaat heten, is nog niet bekend. De camouflage op dit prototype doet zijn werk. Het lijkt net alsof onze spionagefotograaf een 'gewone' Huayra voor de lens heeft gekregen, maar dat is niet zo. De C10 wordt qua design een soort mix van Zonda en Huayra. Achterin ligt weer een twinturbo V12 van Mercedes-AMG, met waarschijnlijk bijna 900 pk. Op dit testmodel zitten geen stickers om de brandweer te waarschuwen voor elektrotechniek, dus het lijkt erop dat de nieuwe Pagani geen hybride wordt.