Duurste auto ooit geveild! Voor de prijs van deze Mercedes kun je 3375 A-klasses kopen

Voorheen was de duurste auto ooit geveild een Ferrari 250 GTO, die in 2018 voor een miezerige 48,4 miljoen dollar werd geveild. Dat steekt toch wat bleekjes af bij de 135 miljoen euro die deze Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé heeft opgebracht. Er zijn er dan ook maar twee van ...

De Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé is een straatlegale racewagen uit 1955. Hij is gebaseerd op de open 300 SLR waarmee de Britse coureur Stirling Moss de Mille Miglia én de Targa Florio won. Ontwerper Rudolf Uhlenhaut had de 300 SLR Coupé met het oog op deelname aan de Carrera Panamericana-race ontwikkeld, maar werd door Mercedes teruggefloten. Het Duitse merk trok zich na een gruwelijk ongeluk op Le Mans met een van de 300 SLR's terug uit de racerij.

Twee exemplaren Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé gebouwd

Er zijn maar twee Uhlenhaut Coupés gebouwd. Beide waren in het bezit van Mercedes, eentje staat nog steeds in het Mercedes-Benz Museum. De andere is recent geveild door RM Sotheby's voor 135 miljoen euro. Het geld gaat naar een goed doel: het net opgerichte Mercedes-Benz Fund, dat wereldwijd beurzen ter beschikking stelt aan getalenteerde jongeren. Het fonds steunt ze bij hun opleiding, met als doel een nieuwe generatie te laten werken aan een duurzame toekomst.

Kopers moesten uitgenodigd worden om te bieden op de 300 SLR

De veiling van de 300 SLR Uhlenhaut Coupé was geen openbare gelegenheid. Uitgenodigd om te bieden waren enkele trouwe Mercedes-klanten en een aantal internationale verzamelaars van auto's en kunst. De Uhlenhaut Coupé hoorde daarvoor bij de collectie van Mercedes-Benz Classic, die meer dan 1100 voertuigen beslaat en (helaas) niet open is voor het publiek. Uhlenhaut nummer twee blijft eigendom van Mercedes.