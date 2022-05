BMW iX1 actieradius - De nieuwe elektrische X1 hoeft pas na 438 km aan de stekker

Het draait ons voor de ogen. Zó snel achter elkaar lanceert BMW nieuwe modellen. Want na de gefacelifte BMW X7 en de nieuwe BMW 7-serie / i7, is het nu de beurt aan de BMW iX1, die net zijn wintertests in het noorden van Zweden achter de rug heeft. En daar haalt-ie vast zijn opgegeven actieradius van 438 kilometer niet ...

Elektrische auto's zijn koukleumen. Althans ... niet de auto's zelf, maar de batterijen. Die doe je geen genoegen met een winterse trektocht naar Lech, maar wel met een rondje Torremolinos in de zomer. Want als de batterijen het lekker warm hebben (té warm is ook weer niet goed), dan leveren ze hun beste prestaties en geniet jij van de grootste actieradius.

BMW iX1 actieradius - maximaal 438 kilometer

Van maximaal 438 kilometer, in het geval van deze BMW iX1. Want dat is het WLTP-bereik dat de Beierse fabrikant alvast voor zijn nieuwste EV opgeeft. De iX1 is de stekkervariant van de aankomende BMW X1. De derde generatie van de semi-compacte suv wordt binnenkort onthuld.

BMW X1 ook als mild-hybrid en plug-in hybride

De concurrent van de Audi Q3 en Mercedes GLA komt na de zomer op de markt. Hij is te bestellen met een benzinemotor met mild-hybrid-ondersteuning, maar ook als plug-in hybride. De elektrische iX1 staat op hetzelfde platform als de X1 (BMW noemt het FAAR) en staat voor het einde van dit jaar bij de dealers.

De huidige BMW X1 rijd je voor een vast bedrag per maand via privélease. Kijk voor de beste aanbiedingen op Besteprivateleasedeals.nl.