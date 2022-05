Ferrari SP48 Unica - Iemand heeft vele miljoenen neergeteld voor deze unieke sportwagen

De wachtlijst voor een model uit Ferrari's Special Projects-reeks loopt naar verluidt in de vele jaren. Hoe hard je ook met miljoenen in je hand op de Ferrari-poort bonkt, je wordt niet zomaar uitverkoren om een SP-model te mogen kopen. Alleen de trouwste klanten mogen in samenwerking met Ferrari hun droomauto ontwikkelen. Eén geluksvogel koos voor een unieke sportwagen gebaseerd op de F8 Tributo: deze Ferrari SP48 Unica.

De Special Projects-afdeling van Ferrari bestaat al meer dan vijftien jaar en is voor de Italiaanse fabrikant een goudmijn. Rijke liefhebbers staan in de rij om samen met het Ferrari Styling Centre een unieke creatie te mogen ontwerpen. De bekendste is waarschijnlijk Eric Clapton, die in 2012 op basis van de Ferrari 458 Italia een fraaie 512BB-hommage liet tekenen: de SP12 EC. Waarbij EC staat voor ... juist ... Eric Clapton.

Ferrari SP48 Unica gekocht door onbekende rijkaard

Wie deze Ferrari SP48 Unica heeft gekocht, is natuurlijk niet bekend. Zo discreet is Ferrari Special Projects wel. De auto is gebaseerd op de F8 Tributo, met een koets waarop nieuwe modeleertechnieken zijn losgelaten, waarmee meer organische vormen gecreëerd kunnen worden. Je ziet dat vooral aan de voorbumper, waarin een soort bijenkorf aan gaten zit.

Vele miljoenen voor 720 pk sterke Ferrari

De twinturbo V8 achterin kun je niet meer zien. Ferrari heeft er een dichte afdekking overheen gelegd. Over motorische aanpassingen spreekt Ferrari niet, dus we gaan ervan uit dat er nog steeds 720 pk beschikbaar is. Daarmee flitst de 'gewone' F8 Tributo in 2,9 seconden naar 100 km/h. Hij kost in Nederland iets meer dan 300.000 euro. Voor de SP48 Unica heeft de opdrachtgever waarschijnlijk meerdere miljoenen betaald.